金門保生大帝廟擲筊賽！5歲男童「連10聖筊」　奪冠獲Vios轎車

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門烈嶼鄉保生大帝廟，今年農曆大年初一（2月10日）至初三舉行春節擲筊送轎車活動，除了頭獎轎車外，還有機車、電視、電冰箱等豐富獎品，吸引5067人挑戰，最後由一名5歲洪姓男童連擲10聖筊，獲得Toyota Vios轎車。

▲金門烈嶼保生大帝廟擲筊送轎車，5歲男童連續10聖筊得轎車。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5歲男童時眾人圍觀。（圖／記者林名揚翻攝）

烈嶼鄉保生大帝廟管理委員會主委洪成發表示，大年初一至初三舉行的春節擲筊送轎車活動，民眾須添300元香油錢參加，初一、初二進行預賽，連擲三筊且皆為聖筊者，即取得進入決賽資格，每人可擲筊一次，如獲聖筊，可連續擲筊，直至失敗為止，所擲聖筊數為參賽者之最終成績，聖筊最多者獲頭獎，次者獲貳獎，以此類推；但若聖筊相同者，再行複賽，以定名次之排序。最終有5067人參加挑戰，654人進入決賽。

▲5067人挑戰擲筊。（圖／記者林名揚翻攝）

決賽時由一名金門的5歲男童，連擲10聖筊，獲得Toyota Vios轎車，男童的母親表示，能得到轎車相當高興，也感到相當意外，往年也都有參加，「參加很多年了」，獲得轎車後會自用，昨天也先拜拜，也沒想到過有這麼好運。

洪成發表示，管委會也會循往例於農曆正月初四舉行遶境巡安活動，初四下午1點起，由青岐甲、西方甲、上林甲、上庫甲組成陣頭，全鄉各宮廟神尊在保生大帝廟集結出發，全島巡安祈福。

▲烈嶼鄉保生大帝廟管理委員會主委洪成發表示，正月初四舉行遶境巡安活動。（圖／記者林名揚翻攝）

洪成發表示，保生大帝為金門民間重要信仰之一，烈嶼大道公廟初建於明代初期，尊為烈嶼全境供奉的神佛，由全島各村落分成八股輪流當爐主，故稱為八保老大，烈嶼保生大帝廟是鄉民的信仰中心，香火鼎盛。該管理委員會於農曆春節辦理擲筊送轎車活動，大眾響應熱絡。活動後也會循例舉行遶境活動，蔚為金門春節深具地方特色的廟會文化活動，也獲選全國宗教百景。