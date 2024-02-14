00後新職業！台灣學生在泰當「凶宅認證師」　睡1晚就知有沒有鬼

▲一名台灣學生在泰國開創了凶宅認證師的新職業。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國2名大學生突發奇想，開創出了「凶宅認證師」的新職業，只要付錢讓他到事故屋去睡一晚，他就能協助認證房子是否有鬼，希望能幫助房東或賣家擺脫「鬧鬼公寓」的傳言，並向世人證明鬼魂並不存在。

據泰媒《民族報》 報導，泰國蘭納拉加曼加拉理工大學的21歲泰裔台灣學生程偉飛（音譯，Wifei Cheng）與22歲友人斯列塔烏特（Sretthawut Boonprakhong）最近成立了新團隊，代替屋主向租客或買家證明即將被出租或售賣的公寓裡沒有鬼。

Um....

*1 night in a venue w/no paranormal activity = no ghosts?

*Contradiction: despite claiming that ghosts "do not exisit...to be safe...I would arm myself with sacred amulets."https://t.co/HEF8vOkFUb — Justin Dunne (@justindunne) January 19, 2024

程偉飛表示，在接受屋主的委託後，他會在那些發生過死亡事件的公寓裡過上一夜，如果當晚沒有發生任何超自然現象的話，他就會為相關房屋開具一張「無鬼證明書」，讓想租房的租客或是想買房的買家放心。

程偉飛也透露，自從他在社群媒體上公開這份新職業後，已接到了不少詢問工作細節的電話，不過他暫時還沒有正式接到委託。截至目前為止，程偉飛還未定下確切的服務費用，不過他表示，一切都可以商量，而且他也接受在葬禮或其他鬧鬼場所過夜的工作。

共同創辦人斯列塔烏特則指出，雖然他也怕鬼，但他已經做好接受挑戰的準備，因為這項工作將讓他證明鬼魂並不存在，「為了安全起見，我到這些房子過夜時，會隨身攜帶一張護身符來自我保護。」