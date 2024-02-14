全球規模最大的選舉！印尼大選登場　總統佐科威長子以副手參選

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）於14日大選當天，偕第一夫人在雅加達投票。（圖／路透）

文／中央社

印尼大選今天（14日）登場，約2億選民將在6小時內完成總統、國會及地方議員投票。雅加達清晨大雨，多處淹水影響投票所運作。投票預計下午1時結束，約傍晚可由快速計票得知初步結果。

印尼幅員廣大，領土有超過1萬7000個島嶼，約700萬名工作人員投入選務工作。投票從當地時間上午7時（台灣時間8時）開始至下午1時。

首都雅加達清晨大雨，部分地區淹水，導致有投票所延後開放，許多選民冒雨投票。

印尼大選將選出下屆正副總統、國會議員及地方議員，合格選民約2億500萬人，較上屆1億9000萬人增加。大選投票率約在7成至8成間，是全球最大規模的單日選舉活動。

▲印尼國防部長兼總統候選人普拉伯沃和競選搭檔、印尼總統佐科威的長子吉伯朗舉行競選造勢。（圖／路透）

今年印尼總統選舉有3組候選人，分別為國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與副手現任總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）、前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）與副手穆海明（Muhaimin Iskandar）。

另外，執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）參選，搭檔為前政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）。

3組候選人今天前往投票所投票。選前民調最高，力拼首輪過半當選的普拉伯沃說：「謝天謝地，投票情況很好，雨水帶來祝福，希望一切順利，讓我們等待結果吧。」

另一候選人甘查爾在中爪哇三寶壟（Semarang）投票，他說：「希望每個人都參與投票，確保選舉公平進行。」

▲印尼總統佐科威遭外界質疑是藉由讓兒子當選副總統，延續自身勢力，甚至企圖建立政治王朝。（圖／路透）

阿尼斯和家人到投票所，他向媒體表示，希望選舉能公平、和平、平靜地進行，稍後將到總部觀看開票。

依過去經驗，印尼大選約在傍晚即可透過快速計票得知候選人得票率，但正式結果可能需長達35天後才會公布。

印尼法律規定，總統候選人需得到超過50%的選票才能直接獲勝，否則獲最高票的前2名候選人須在6月舉行第二輪投票。新總統預計10月就職。

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