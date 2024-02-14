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大陸 大陸焦點 特派現場

上海A級商辦空置率21.8%創新高　陸企對擴租態度謹慎

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

▲上海是大陸全國辦公樓存量最高的城市。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸企業租賃市場需求低迷，加上多個新增項目在2023年入市，導致上海的辦公大樓空置率持續走高。數據顯示，截至2023年底，上海A級寫字樓（商辦）空置率為21.8%，較2022年上漲5.1個百分點。

據《財新網》報導，上海是大陸全國辦公樓存量最高的城市，如今這一數字還在持續增加。由於多個項目在新冠疫情期間延遲入市、在2023年集中放量，推高了供應量，供應量新增155萬平方公尺，超過過去十年103萬平方公尺的年均新增供應量水平。

報導指出，辦公樓市場的空置率和新增供應量及需求量密切相關，若市場上新增供應量較大，且企業需求無法及時消化存量和新增面積，空置率則會相應走高，而上海寫字樓市場2023年空置率上漲即是上述原因疊加的結果。

根據市場機構戴德梁行的數據，截至2023年末，上海A級辦公樓空置率為21.8%，較2022年上漲5.1個百分點。

數據顯示，2023年上海A級寫字樓全年淨吸納量為39萬平方公尺，按年下降38%，遠低於過去十年市場的年均72萬平方公尺水平。

報導稱，大陸企業對於擴租持謹慎態度，新租和擴租成交面積相對減少。市場上大多數成交為老租戶續租。在供求關係變化和宏觀經濟下行的背景下，截至2023年末租金降至近十年來的歷史新低，即7.17元（人民幣）/平方公尺/日。

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