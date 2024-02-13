在柬台人揭「晚安小雞去的是爛尾樓」角落都是監視器：盯他很久了

▲晚安小雞闖柬埔寨凱博園區，目前已逃出。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「晚安小雞」12日開直播前往柬埔寨「凱博園區」，不過期間疑似遭人毆打，直播也隨即中斷，今日下午又突然開直播，順利逃出園區，不過他滿身是傷，衣服還破掉，看起來相當悽慘。一名在柬埔寨工作的台灣網友指出，小雞冒險的地方「應該是某個爛尾樓」，通常各角落都有監視器，被揍很正常。

有網友在PTT發文，IP位置就在柬埔寨，表示自己在柬埔寨搬貨，看了直播後猜測，地點應該是在西港的中國城，凱博園區附近，但那個地方除了凱博園區，還有其他的園區業主在那裡建設，「他冒險的地方應該是某個爛尾樓」。

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他解釋，爛尾樓有個特性，內部會用輕隔間裝潢後，拉上電，就開始作業，「一般都是黑公司、付不起保護金的小公司，才會在那裡」，黃線寫著禁止進入，是因為有9成以上的高樓大廈都是中國背景去蓋的。

他透露，之前送奶茶原物料的時候，有去過不少爛尾樓，通常各個角落都佈滿監視器，「他這樣算是擅闖人家公司，讓他在裡面逛了幾十分鐘，可能真的受不了才跑去找他，被揍也很正常」，救豬仔這種事情，不是他單槍匹馬去拍拍影片就可以達成的，不然警察也不用這麼辛苦，「追根究柢他只是想要流量而已，我感覺是自業自得吧」。

貼文掀起網友討論，「原來是黑公司」、「IP正確」、「推分享觀點，不過真實性再觀察看看，還是認為自導自演的可能性大」、「這人之前冒險片都有暗樁在搞，這高機率在演」、「專業柬埔寨人」、「沒死，都算他好運」。

「晚安小雞」今日下午突然在臉書開直播，只見他先是瘋狂逃竄，看起來相當狼狽，身上衣服都被撕爛，還有多處傷痕。等到稍微停下後，他才透露自己被綁了一整晚，遭電擊棒凌虐，一旁還有好幾名拿槍的男子，期間因為聽不懂對方說的話，無法得知交談內容，但最後他身上3、4千美金都被拿走，對方才決定放他離開，看起來十分悽慘。

▼晚安小雞逃出來了。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

