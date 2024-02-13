百萬YTR突宣布「暫停周更」　拍片7年想停下腳步：被大家看膩了

▲HOOK想要精進自己。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook、lalawuchu）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「HOOK」以實驗型內容打開知名度，頻道擁有147萬訂閱，自然不做作的風格深受粉絲喜愛，影片一向都是周更的她，突然宣布「本月起暫停每周更新」，已經拍了7年的影片，差不多也被大家看膩，想要停下腳步，把時間留給自己，但她保證「一個月至少會有一支影片」。

HOOK在臉書發文宣布「暫停周更通知」，已經維持周更一段時間了，但最近想要停下腳步精進自己，想要閱讀，想要陪小貓，想要避開黑暗與潮濕的地方，「不想將很多事情視為『那也是沒辦法』的事」。

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HOOK坦言，雖然現在是短影音的時代，但她還是想做長影片，想成為不被時間制約的人，「所以從二月開始會暫停每周更新」，不曉得會暫停多久，但每個月至少都會有一支影片。

HOOK至今已經拍影片快7年了，「差不多也要被大家看膩了，七年之癢好癢好癢，趁這個機會體驗小別勝新婚的感覺似乎也很好！距離產生美感！」最後，HOOK祝大家新年快樂、情人節快樂。

消息一出，粉絲雖然不捨，但還是支持HOOK的決定，「好好休養跟進修，會等妳發片的」、「我每周的精神糧食，但還是支持」、「周更真的很辛苦，好好休息吧～等妳回來」、「支持，做自己想做的事吧，天使保佑」、「大家也因為HOOK的存在而感到幸福，請放心按著自己的步調走」、「精神充電很重要，期待品質好的影片」。