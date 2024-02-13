　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

HOOK突宣布「暫停周更」　拍片7年想停下腳步：被大家看膩了

▲HOOK回應工作室員工離職。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook、lalawuchu）

▲HOOK想要精進自己。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook、lalawuchu）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「HOOK」以實驗型內容打開知名度，頻道擁有147萬訂閱，自然不做作的風格深受粉絲喜愛，影片一向都是周更的她，突然宣布「本月起暫停每周更新」，已經拍了7年的影片，差不多也被大家看膩，想要停下腳步，把時間留給自己，但她保證「一個月至少會有一支影片」。

HOOK在臉書發文宣布「暫停周更通知」，已經維持周更一段時間了，但最近想要停下腳步精進自己，想要閱讀，想要陪小貓，想要避開黑暗與潮濕的地方，「不想將很多事情視為『那也是沒辦法』的事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

HOOK坦言，雖然現在是短影音的時代，但她還是想做長影片，想成為不被時間制約的人，「所以從二月開始會暫停每周更新」，不曉得會暫停多久，但每個月至少都會有一支影片。

HOOK至今已經拍影片快7年了，「差不多也要被大家看膩了，七年之癢好癢好癢，趁這個機會體驗小別勝新婚的感覺似乎也很好！距離產生美感！」最後，HOOK祝大家新年快樂、情人節快樂。

消息一出，粉絲雖然不捨，但還是支持HOOK的決定，「好好休養跟進修，會等妳發片的」、「我每周的精神糧食，但還是支持」、「周更真的很辛苦，好好休息吧～等妳回來」、「支持，做自己想做的事吧，天使保佑」、「大家也因為HOOK的存在而感到幸福，請放心按著自己的步調走」、「精神充電很重要，期待品質好的影片」。

ET快訊
南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！
快訊／日股暴漲900點！　刷34年新高
過年跑外送接44單「薪資曝光」　一票喊慘：難怪沒人要做
快訊／出事了！　土城加油站冒黑煙
快訊／遭爆「欠包機費」返台航班恐喊卡　年代旅遊回應了
岳母撂話「送賓士」　結局反轉逼哭黃鐙輝！
快訊／晚安小雞失聯　外交部、刑事局回應了
快訊／HOOK宣布暫停周更！　「被大家看膩了」
台南女嬰遭活埋！　將解剖查死因
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

他過年都不給爸媽紅包　被催錢狂翻白眼！一票力挺：別被孝順綁住

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

遭爆「欠包機費」富國島返台航班恐喊卡　年代旅遊：已取得機位

迎財神！這間廟狂射「發財大砲」　8800發財金從天降民眾搶翻

百萬YTR突宣布「暫停周更」　拍片7年想停下腳步：被大家看膩了

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

他過年都不給爸媽紅包　被催錢狂翻白眼！一票力挺：別被孝順綁住

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

遭爆「欠包機費」富國島返台航班恐喊卡　年代旅遊：已取得機位

迎財神！這間廟狂射「發財大砲」　8800發財金從天降民眾搶翻

百萬YTR突宣布「暫停周更」　拍片7年想停下腳步：被大家看膩了

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

曾自我懷疑「沒資格談戀愛」　陳昭姿畢生心願「代孕解禁」：我當墊底

山城一哥4+1區重點發展　交通建設帶旺房市　

向春節「返鄉遊子」招手　湖北推逾24萬套房供選購

國道4起追撞「最長回堵11公里」　下午11處地雷路段恐塞到半夜

高中木聯／隊長主動提早上5點半晨練　大溪團隊打擊榜第3

大年初四宮廟參拜許新年希望　侯友宜：為新北拚進步成績

海鮮PK《螃蟹大戰2》試玩版來了！戰場更亂螃蟹還能騎摩托車

瑞芳火車站驚見「雙刀男」逛大街　民眾目擊嚇壞...警壓制送醫

京都話題「雲朵甜點」超夢幻！　抹茶拿鐵飄出白雲、彩色慕斯更逼真

知名教授癌逝前驚爆偷吃10多年　正宮告博士小三...這原因敗陣

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

忘年會高衩妹熱舞！長官祭1萬要護理師明年跳

初一、初二巧碰六日「沒補假？」　真相曝光

更多熱門

相關新聞

4妹子凌晨躺地鬼吼鬼叫　三重人怒：不用睡覺？

4妹子凌晨躺地鬼吼鬼叫　三重人怒：不用睡覺？

有新北市民眾大年初二凌晨，目前有4名女子在三重龍門路街上大吵大鬧，不滿將她們行為拍下並PO上網說，「當三重人不用睡覺的喔」。對此，警方表示，為維護過年期間住戶安寧，將加強影片中地點龍門路周邊深夜巡邏，以避免再有夜間喧囂情事發生。

以為被丟下狂哭　汪回頭反應萌翻

以為被丟下狂哭　汪回頭反應萌翻

獨／大阪銷魂泡泡浴曝　「極上娘」讓客人超殘廢　

獨／大阪銷魂泡泡浴曝　「極上娘」讓客人超殘廢　

獨／大阪男人天堂潛規則　正妹完事送2小物原因曝

獨／大阪男人天堂潛規則　正妹完事送2小物原因曝

唄姬旗袍2.0「高衩開到臀下」　PTT暴動

唄姬旗袍2.0「高衩開到臀下」　PTT暴動

關鍵字：

YouTuberHOOK影片更新

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

生母認了公園埋嬰屍　和小10歲男友都獲交保

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面