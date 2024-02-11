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獨／大阪銷魂泡泡浴曝！台人5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

記者吳奕靖／日本大阪報導

大阪情色天堂除了飛天新地以及松島新地之外，現在還流行被稱為「殘廢澡」的泡泡浴，不過日本情色業一向只接受本土客，可是大阪當地老司機說就疫情之後，泡泡浴店家以及小姐們為了生計，有些開始會接外國客生意，只要有人帶就會接客，一名自稱《大阪好好幹》情色導遊就說，曾經有台灣客在5天內就洗了8次，其中到底有什麼奧妙，帶你去直擊！

記者透過臉書找到一名自稱《大阪好好幹》的情色導遊，他表示自己在14歲就從台灣到日本大阪念書，已經超過10年，為了要生存，所以才做起情色導遊的工作，接客人到大阪的情色行業消費，台灣人到大阪情色業消費人數多不多？他笑著說：「每天晚上都有團可以帶，而且每團人數都在十人以上，你覺得來得人多不多？」記者詢問台灣人最愛去哪裡？他給了答案並非是「飛天新地」以及「松島新地」，而是「泡泡浴」，好玩到有台灣客在5天內就洗了8次。

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店家會拿號碼牌，讓客人等待 。（圖／《大阪好好幹》提供）

5天洗8次都不怕皮膚洗爛了？記者提出質疑，《大阪好好幹》表示光用講得無法讓人體會，所以就帶記者親自走訪了一趟泡泡浴的店家。由於情色行業在日本是屬於合法，因此不同於台灣，店家招牌就告訴你「極上娘」的價格，絲毫並不遮掩裡頭的消費內容是什麼。

走進店家裡頭，就看到兩大排的穿著清涼小姐的照片，從顏值、身材、年齡都清楚描述，不過《大阪好好幹》私下告訴記者，其實照片有時候會是「照騙」，身材是灌水、年齡要加，所以挑選時還是得要想清楚，畢竟這邊的消費1小時價格是在2萬日幣，大約合台幣4200左右。

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店的房間就是間浴室 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲氣墊床 。（圖／《大阪好好幹》提供）

2萬塊日幣做什麼消費？進到一樓時，會先挑選小姐，指定後接待人員會給你一張小牌子，確定指定服務的小姐是那一位，同時告訴你大約要等待多久，然後就在一樓等待。等到小姐把房間整理好了，就會下樓來帶客人，同時為了兼顧隱私，上樓是搭電梯，消費離開是走樓梯，做好分流。

泡泡浴的房間大約是3坪大小，有3分之2是浴室，3分之一有個梳妝台以及一張床，在客人脫衣服時，小姐會先在浴缸放熱水，就請客人下去浸泡時，小姐會遞上牙膏、牙刷以及消毒水讓客人做好口部清理，同時小姐也會趁機做口部清理之外，還會著「打泡沫」以及鋪放、清洗氣墊床，等到一切就緒之後，會讓客人躺在氣墊床，為客人服務。

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店的房間就是間浴室 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲泡泡浴店走進去一樓就看到不少穿著清涼的小姐照片 。（圖／《大阪好好幹》提供）

▲大阪情色老司機「大阪好好幹」 。（圖／《大阪好好幹》提供）

接下來的服務，《大阪好好幹》詭笑著說：客人就是躺著不需要動，就跟「超級殘廢澡」無異！從後面到前面，從下面到上面，小姐赤裸的把自己當成「洗澡布」就在客人身上來回，當然也會伴隨喘息聲以及「半套」服務。全程大約1小時左右，但由於日本只同意「半套服務」，若是客人忍不住想要全套？行不行？《大阪好好幹》坦承說，只要你的手腕好，價錢談妥了，似乎也是「半公開的秘密」。

《大阪好好幹》透露，泡泡浴的小姐還會請顧客到店家自設的網頁來留言，這個網頁當中，店內的每個小姐都有類似自己的專頁，小姐除了可以分享自己的生活、文字之外，還會有顧客來分享「消費體驗」，甚至還有特定的情色網站也有評價留言，非常透明公開。

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