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獨／「大阪男人天堂」潛規則！正妹完事送2小物　老司機曝原因　　

記者吳奕靖／日本大阪報導

過去講到日本大阪的情色區，很多人都會聯想到「飛田新地」，不過近年來「松島新地」竄起，《東森新媒體ETtoday》就獨家揭露一名自稱「3號好時光」的老司機在親身體驗「飛田新地」和「松島新地」後，分享兩者之間玩法的差異，不過兩個地點卻有一項共同之處，就是在完事之後，小姐會給餅乾糖果，到底為什麼？當地老司機給了答案。

「3號好時光」是台灣前往的老司機了，過去常跑飛天新地，但是近期也去了「松島新地」體驗，雖然在大阪情色業，他已經算是「經驗值爆表」，可是還有一件事不懂，兩邊在交易結束之後，女子都會請客人小餅乾跟糖果，記者詢問是要幫忙補充體力？「3號好時光」說：有可能啦！

▲「3號老司機」表示不管在飛田或松島，消費結束後，小姐都會給像這樣的餅乾糖果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「3號老司機」表示不管在飛田或松島，消費結束後，小姐都會給像這樣的餅乾糖果 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者詢問當地大阪老司機《大阪好好幹》給了答案：「給餅乾糖果是為了要出去的時候給別的小姐看的，代表已經做完一次了 不用再找我了的意思，另外，也因為他們新地是以飲食店為註冊，就算做得是情色消費，但是出去之後還是要符合營業項目，所以或多或少要給些吃的」。

▲日本松島新地的房間公開 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本松島新地的炮房公開 。（圖／「3號好時光」提供）

《東森新媒體ETtoday》在8日獨家揭露日本大阪新興的男人天堂「松島新地」，老司機「3號好時光」表示說松島新地的服務非常有口碑，小姐們是可以讓客人「動手」，同時時也能接受接吻，服務非常多，還會在事後幫忙客人清洗身體，這些玩法都是在「飛田新地」沒有的。

▲日本松島新地的房間公開 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老司機「3號好時光」分享飛田新地跟松島新地的情色體驗。（圖／記者吳奕靖攝）

「3號好時光」說，兩邊女子顏值的確有差異，若是喜歡走顏值派的老司機，他會推薦前往飛田新地，雖然兩邊價格的比較，松島新地1小時的消費會便宜2到3千塊，但飛田新地的女子顏值真的高，也會像是吃快餐一樣，顧客到了二樓之後，就立刻提槍上馬，沒有「前戲」，消費完也是單純拿衛生紙擦擦就得離開，不過女子顏值真的夠值得貴一點。

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