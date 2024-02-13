藍2028總統人選浮現！盧秀燕蔣萬安展共主實力　韓粉力拱韓國瑜

▲盧秀燕成為下一屆國民黨總統熱門人選。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選落幕，國民黨已3度痛失總統大位，但反觀地方，台中市長盧秀燕固守中台灣，成功輔選藍白立委，本命區台中囊括6席立委席次，逐漸展現問鼎2028總統大位的能量，成為下一屆國民黨總統熱門人選，且待等2026年卸任之後，剛好有13個月讓盧全台跑透透，不用擔心如同韓、侯需背負「落跑市長」罵名，恰好可銜接2028年總統選戰；另一名呼聲高的還有黨內「明日之星」台北市長蔣萬安，輔選期間人氣不墜，政治行情持續看漲，不過卻有連任問題。

國民黨在2018年地方選舉時，由侯友宜、韓國瑜、盧秀燕3人串連北中南各地，順利讓國民黨贏得地方選舉，一舉成為藍營備受矚目的地方諸侯，政治能量與聲量兼具。隨著韓國瑜與侯友宜，分別在2020年與2024年總統大選落敗，默默在中台灣耕耘的盧秀燕，儼然成為最具聲量與實力的藍營要角。

盧秀燕在2024總統大選，除了多次幫侯友宜站台，也全台跑透透輔選，展現高人氣與高聲量，累積了不少政治資本；再加上大力拉抬台中的藍營立委候選人，讓原本台中只有2席立委的國民黨，一舉囊括6席；值得注意的是，盧秀燕透過賣力幫民眾黨台中市立委候選人蔡壁如輔選，雖最終未能勝出，但向民眾黨招手的目標已經達成，更讓中台灣成為「藍白合優良示範區」，穩坐「中部最強母雞」地位。

侯友宜敗選後回到新北市府面臨「罷免」聲浪，韓國瑜進入立法院後則須保持議事中立，盧秀燕則透過2024證明自己已有爭取藍營共主的實力；由於黨主席任期到2025年，新選出的黨主席，將握有2026年地方選舉提名權，盧秀燕若要問鼎大位，是否先搶黨權，將是後續觀察藍營動向的重點。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

至於國民黨內的另一顆新星蔣萬安，這次全台輔選也展現出超高人氣，但相較於即將市長屆滿的盧秀燕，蔣萬安最大的問題是「任期卡關」，蔣這一屆市長任期到2026年，除非蔣萬安宣布不連任、直攻總統，否則在可能連任市長的狀況下，帶職去參選總統，恐怕淪落像韓國瑜、侯友宜撕不去「落跑市長」罵名，最終落敗的命運。

另外，甫拿下立法院長一職的前高雄市長韓國瑜，是否再造「韓流」也值得關注，僅短短6年間，韓國瑜歷經勝選高雄市長，又披掛上陣角逐總統大位、敗選後市長職務慘遭罷免，如今時隔23年後重返立院還躍升為國會議長，位居5院院長之列，成為放眼藍營內現任黨公職中的「最高從政同志」，宛如政壇不死鳥，死忠韓粉更是不離不棄，就連2月1日韓走上立院紅毯時，支持者都吶喊「選總統、總統好」。

因此，可以預見2028韓粉也一定會拱韓出來選總統，這些由下而上的力量，會創造韓國瑜選總統的話題跟聲勢，但會不會選，就看當時的客觀環境，還有韓的一念之間了。

▲韓國瑜當選立法院長，需保持議事中立。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）