台灣之光！製琴金獎名師斜槓　重現「日本宮廷經典梳篦」搶先曝光

▲製琴藝術家蔡明助復刻「日本宮廷經典梳篦」，巧奪天工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾獲美國職業製琴大賽金獎的製琴藝術家蔡明助，不止製琴功夫了得，2024年一開春他就推出全新創作，這次不再製琴，而是斜槓復刻「日本宮廷經典梳篦」，把貝殼及寶石鑲嵌技藝融入其間，結合美術的構圖美感，讓作品展現古典奢華的韻味，重現日本江戶時代的古典宮庭藝術。

蔡明助在去年發表曼陀鈴2.0升級版，包括「油畫肖像藝術曼陀鈴」、「黃金孔雀藝術曼陀鈴」及「小提琴曼陀鈴」3項創新作品，再度將製琴的工藝往上推升，但不滿於製琴的他，再度挑戰創作。

▲製琴藝術家蔡明助復刻「日本宮廷經典梳篦」，巧奪天工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

蔡明助表示，激發他這次「創作慾」的靈感源於2022年間他在網路上收集资料時，見到日本某博物館珍藏一把唐代5弦琵琶古琴，這是唐朝日本遣唐使至長安覲見高宗時，唐明皇贈予日本天皇的禮物。古琴上涵蓋頂級的鑲嵌工藝，包含貝殼及寶石鑲嵌，古琴表面以貝殻鑲嵌一幅胡人牽駱駝的景象栩栩如生，傳承至今己成為日本國寶。就在搜尋古琴資料的過程中，無意間發現日本江戶宮廷梳篦，令他驚豔不已。

他指出，在江戶時代，根據社會階級對和服的材料和顏色有所限制，和服差異變得明顯，和服演變至今己成日本重要的傳統文化。而搭配和服所梳的髮型，梳箟是重要裝飾品，也是身份的表徴，平民用造型簡單的梳篦，豪門，貴族，皇室穿織錦華麗的和服搭配。

▲製琴藝術家蔡明助復刻「日本宮廷經典梳篦」，巧奪天工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

於是，蔡明助心中湧現使命感，重現江戶時代宮廷大師失傳的藝術作品，他憑藉自身的藝術底蘊、工藝絕技及多年收藏的黑檀木、貝殻颣等珍稀材料，再結合新創的想法，著手重現數百年前的日本宮廷梳篦的風華。

去年底在完成複雜的前置作業後，他專程返回越南工作室閉關28天，每天工作10多個小時，廢寢忘食復刻這5把精美絕倫的梳篦，他說。每把梳篦構圖極具層次感、顏色和諧、色彩搭配華麗，不論花卉或孔雀造型的圖案，藉由難度極高的貝雕技巧，讓孔雀羽毛充滿立體感，為讓梳篦更有立體感及奢華風，還進行局部描金，最後用蜂蠟保養，真實重現日本江戶宮庭梳篦價值感。

蔡明助表示，身為台灣藝術家，如今重現數百年前日本宮廷藝師失傳的絕技，與古代巧匠隔時空對談，這也是身為台灣職人的驕傲，如今展現作品與各界分享，亦是人生一大樂事。