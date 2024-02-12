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日輕井澤「快被台灣人佔領」！他喊沒出國感覺　留言狂+1

輕井澤車站。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

▲林氏璧到輕井澤遊玩，圖為冰天雪地中的輕井澤車站。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人過年出國旅遊，旅日達人林氏璧和家人也飛到日本東京玩，但他直呼，「我覺得輕井澤幾乎被台灣人佔領了，沒有出國的感覺。」許多網友則紛紛喊+1，「北海道也是，滿滿滿滿滿都是台灣人」、「在沖繩暖暮吃拉麵，整屋都是台灣人。」

林氏璧在臉書說，從來到輕井澤的月台上開始、OUTLET，到王子大飯店，隨時隨處常常都是親切的台灣口音，而疫情前滿滿的中國口音比較少聽到了，至少到目前為止。

對此，許多網友留言，「在富士山河口湖也都是台灣人」、「富士回游才是幾乎都被台灣人包下來啦」、「苗場滑雪場都是台灣人，多到日本人都會懷疑是來到台灣嗎」、「真的！我還在車站被台灣人用日語問路」、「北海道也是，滿滿滿滿滿都是台灣人」、「在沖繩暖暮吃拉麵，整屋都是台灣人」、「大阪、東京也是」。

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▼日本櫻花季將登場，又會吸引一堆台灣人飛去賞櫻。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▼即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

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