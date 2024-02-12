日輕井澤「快被台灣人佔領」！他喊沒出國感覺　留言狂+1

▲林氏璧到輕井澤遊玩，圖為冰天雪地中的輕井澤車站。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

許多人過年出國旅遊，旅日達人林氏璧和家人也飛到日本東京玩，但他直呼，「我覺得輕井澤幾乎被台灣人佔領了，沒有出國的感覺。」許多網友則紛紛喊+1，「北海道也是，滿滿滿滿滿都是台灣人」、「在沖繩暖暮吃拉麵，整屋都是台灣人。」



林氏璧在臉書說，從來到輕井澤的月台上開始、OUTLET，到王子大飯店，隨時隨處常常都是親切的台灣口音，而疫情前滿滿的中國口音比較少聽到了，至少到目前為止。

對此，許多網友留言，「在富士山河口湖也都是台灣人」、「富士回游才是幾乎都被台灣人包下來啦」、「苗場滑雪場都是台灣人，多到日本人都會懷疑是來到台灣嗎」、「真的！我還在車站被台灣人用日語問路」、「北海道也是，滿滿滿滿滿都是台灣人」、「在沖繩暖暮吃拉麵，整屋都是台灣人」、「大阪、東京也是」。

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▼日本櫻花季將登場，又會吸引一堆台灣人飛去賞櫻。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）







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