腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

記者羅翊宬／編譯

在僧多粥少的情況下，等待接受器官移植手術的病患，往往得耗時等待適合自己的器官。不過在生物科技高度發展下，科學家們正在構思替代方案。日本明治大學研究團隊今（13）日傳來好消息，採用美國技術、即將用於人體器官移植實驗的3隻小豬終於首度在日本誕生，預計明年秋季進行臨床實驗。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，來自日本明治大學的新創企業「PorMedTec」旗下的研究團隊表示，採取來自美國的技術、經基因轉移技術所產生的3隻小豬終於成功誕生，小豬的基因經過科學團隊特別改造，使未來一旦將小豬的細胞或器官移植（異種移植）給人類時，不會產生嚴重的排斥反應。

報導指出，PorMedTec去年9月採用克隆技術，將美國生技業所研發、用來舒緩器官移植時強烈排斥反應的異種移植用細胞，注入小豬的體內，並於本月11日成功讓3隻小豬降生於世，該細胞有10處基因被改變，使器官移植時更難產生排斥反應。

研究團隊透露，未來將會增加繁衍用於器官移植用小豬的數量，並將小豬的器官移植至實驗猴子體內，作為器官移植研究的一環，預計明年秋天將以急性腎衰竭、急性肝衰竭患者做為臨床研究對象，並以此為目標。

相關研究團隊曾發表論文，指出將基因改造小豬的腎臟移植給猴子，則該猴子最長可以再繼續存活2年，上個月更將小豬的肝臟，透過管子（Tube）與人類腦死患者連接，結果顯示可讓該腦死患者血液循環3天，目前美國正朝臨床實驗的方向全力做準備。