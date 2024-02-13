　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「拒絕告白」的真正原因！水瓶討厭控制狂、獅子需要崇拜感

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

當被心儀對象拒絕時，有的人會鍥而不捨，有的則暗自傷神。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》就拍片，整理出12星座拒絕告白的真正原因，讓不少網友直呼，「超中肯」、「說得也太準了」。

火象星座｜牡羊、獅子、射手

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們的愛非常簡單，可能沒有想像中的那麼複雜，雖然在一開始喜歡一個人時，火象星座屬於戲精類的，但他們在表達愛意時，還滿直球對決的，不要把他們想得太複雜。

通常他們拒絕你的告白，有個很重要的原因，就是他們沒有那麼喜歡你，沒到做情人的那一步。其實，他們在生活當中不能沒有愛情，尤其是年輕的火象星座，非常需要愛情的滋潤，但隨著年紀的增長，比較獨立的他們對感情可能變得可有可無，如果這個戀愛談起來太麻煩，他們是不會接受的。

火象星座在拒絕時，通常會說「我現在不想談戀愛」、「我們還是當朋友」，其實這就是個非常明顯的答案，他們喜歡一個人不需要理由，拒絕告白時也不用把他想得太複雜，絕對不是你不好，而是就是沒那麼喜歡你。

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

還有一種比較特別的情況是，你可能跟他已經曖昧一段時間，在你出手告白後，他還是拒絕了，有非常大的可能是，他覺得沒有那麼被受需要，可能不是最重要的那一個，他們的感情是需要有崇拜感的，不管是他崇拜對方，亦或是自己被崇拜。想追到火象星座，並非討好他們，而是讓他們有事做、有機會能表現自己。

土象星座｜金牛、處女、魔羯

許多人都說，土象星座不需要愛情，但其實非常需要，雖然他們表現上可能看起來成熟、穩重，甚至帶有一點距離感，那絕對是他們的保護色，因為他們自己知道，當愛上了以後，會有多依賴這個人，當習慣一個人後，他會有多離不開他。

土象星座在碰上愛情時，通常是先把桃花往外推，因為他們不想在感情上跌跤，尤其是受過傷的；不過，當他們愛上一個人後，如果對方不珍惜，他們是不會在一開始放手的，通常會被傷到遍體鱗傷，等到心死以後才會離開，所以為了避免這種情況，他們每次戀愛的經驗，都會讓他們在這條路上進化再進化。年紀越大的土象星座，在挑選另一半的標準上，會越來越嚴格。

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

當他們拒絕一個人的告白時，其實跟穩定度有關係，他們可能沒有辦法確認你的心意或對這份感情的真誠，當他們還有疑慮時，絕對會拒絕你的告白，但這個情況不是不能扭轉，也許藉由時間、很多事件，他們慢慢看到對方的真心後，哪一天突然答應了也不奇怪，所以要追他們前，一定要先檢視自己的態度，夠不夠堅定、有沒有始終如一，如果你讓他們感覺到忽冷忽熱，是會讓他們對你產生質疑的。

水象星座｜巨蟹、天蠍、雙魚

他們在進入感情時，是要有安定感，要可以掌控你這個人；同時，他們在戀愛時，也擁有非常多的想像力，「感覺」對他們來講非常重要，如果沒辦法想像跟你在一起或未來的樣子，他們絕對是會拒絕的。

這組成員在談戀愛時就會想很多，所以當你告白被拒絕時，其實不用太難過，因為感覺是非常主觀的；另外，比較可以自我調整的部分，就是可以反思「是不是給他有種花蝴蝶、花花公子的形象」，想追到他們，誠實是非常重要的，你不用在他們面前裝，或表現出自己好像行情很好的樣子，這反而會讓他們退避三舍。

對於他們拒絕的理由，你絕對不要糾結，因為他們可能不會把真實的情況說出來，也許只是單純對你沒感覺，但他們並不會提到這件事，反而會從很多日常生活中的小地方，說一些小缺點、兩人不合適之處。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

安德魯也特別提醒，當你準備要向水象星座告白時，形式千萬不能草率，「他們是非常重感覺的，如果他們覺得你的告白只是隨口說說、草草了事，那你被拒絕的機率絕對會很高。當然不是說要很華麗的排場，或聲勢很浩大，但就是要用誠意感動他。」

風象星座｜雙子、天秤、水瓶

他們的戀愛哲學是，「我的生活裡不能沒有愛情，但這個愛情不能阻撓我的發展。」通常會被風象星座拒絕，很關鍵的一點是，你讓他們覺得無法溝通，或是他講的話你聽不懂，這種精神上的交流，對他們來說超級重要，他們要找的是可以懂他們的人，而不是強迫他們接受、改變原本自己的人，在這個人面前，他們可以不用隱藏自己，且對方也不會覺得他怪。

風象星座在談戀愛時，他們看上的人不是那種一定要很美、很帥或很有錢的，可以說擇偶條件已超越現實條件；還有很多人說風象星座好像有點情緒化，不過他們更怕情緒化的人，尤其是很愛抓一些小細節、語病，然後跟他們盧的人，都會讓他們覺得很窒息。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

他們談戀愛本來就比較佛系，如果碰到一個細節控的話，相信這也會讓風象星座不敢跨出去；另外，也跟他們在感情裡的掌控權有關，他們喜歡感情是可以自己控制主宰的，如果你什麼事都按表操課，會讓他們覺得很無趣，若你又是緊迫盯人、控制慾很強的那種，這絕對會讓他們非常害怕。

不過，安德魯也提到，風象星座很喜歡獨立、有想法，甚至帶點霸氣的人，他們會被這種人吸引，「但要注意的是，獨立的霸氣總裁跟控制狂，是完全不一樣的，怎麼要在中間拿捏，可能要思考一下。」

風象星座的感情是充滿少年、少女感的，他們要的感情其實很純粹，如果他可以在你面前像個孩子，談那種無憂無慮的感情，這才是他們真正想要的。

ET快訊
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新手媳婦傻爆眼！除夕夜婆婆指定「吃這道」　前衛菜色全網羨慕了

黃大米再轟21萬歐洲行　反擊領隊「連住3天兵馬俑會崩潰」

12星座「拒絕告白」的真正原因！水瓶討厭控制狂、獅子需要崇拜感

忘年會8妹高衩熱舞！長官祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」

不是英國藍！爆紅「秒失落的名店」　全場點名1手搖飲

公公堅持不用「公筷」　人妻超崩潰 ：吃不下飯了

屏東一家人違停買飲料！她「反錄影」當街大喊：檢舉達人在這啦

初四迎財神！別出遠門　誤踩「5禁忌」恐敗光整年財運

快訊／氣象署發14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

台300人富國島遭丟包　越南地接社再好心一次：先繼續行程再討欠款

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

把綠湖當草地朝媽奔去　薩摩耶「噗通」掉水裡...

新手媳婦傻爆眼！除夕夜婆婆指定「吃這道」　前衛菜色全網羨慕了

黃大米再轟21萬歐洲行　反擊領隊「連住3天兵馬俑會崩潰」

12星座「拒絕告白」的真正原因！水瓶討厭控制狂、獅子需要崇拜感

忘年會8妹高衩熱舞！長官祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」

不是英國藍！爆紅「秒失落的名店」　全場點名1手搖飲

公公堅持不用「公筷」　人妻超崩潰 ：吃不下飯了

屏東一家人違停買飲料！她「反錄影」當街大喊：檢舉達人在這啦

初四迎財神！別出遠門　誤踩「5禁忌」恐敗光整年財運

快訊／氣象署發14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

台300人富國島遭丟包　越南地接社再好心一次：先繼續行程再討欠款

新手媳婦傻爆眼！除夕夜婆婆指定「吃這道」　前衛菜色全網羨慕了

好兆頭！裕民1月營收年增71.02%、月增8.12%

黃大米再轟21萬歐洲行　反擊領隊「連住3天兵馬俑會崩潰」

12星座「拒絕告白」的真正原因！水瓶討厭控制狂、獅子需要崇拜感

蘇偉華／業配、代言、分享　網紅說的年輕人買單？

忘年會8妹高衩熱舞！長官祭1萬元要女護理師「明年著裝跳」

帶父坐火車到風景區　逆子竟把他丟在觀景台…老爸雙腿凍傷險死

「都幾點了」！女大生寒假清晨叫爸爸起床　笑稱：換我用這招了

收假塞車開到想睡…灌咖啡沒用！醫師曝「多1動作」才提神

NBA年度最佳／詹皇登基歷史得分王　有望2月底成4萬分先生

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

即／14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

台團越南遭丟包　苦主：大家現金不多

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

旺一整年！龍年最好運TOP5星座

越南地接社再好心一次：先繼續行程

LINE「10大實用技巧」一次看

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

更多熱門

相關新聞

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

新年到！不知不覺已來到初一，年假期間許多人都想試試手氣，希望能變身富翁。對此，清水孟國際塔羅小孟老師於10日在臉書專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享了12生肖的初二財運。另外，老師也提到，初二的財位在西南方，偏財時間則是上午11點至下午1點以及上午11點至下午3點，不妨趁著這段時間小試手氣！

12星座「年後運勢」一次看！處女雙手捧財

12星座「年後運勢」一次看！處女雙手捧財

斷捨離！12星座新年最該Bye的是？

斷捨離！12星座新年最該Bye的是？

威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

2024年3星座　有機會閃婚

2024年3星座　有機會閃婚

關鍵字：

告白星座水瓶座獅子座天蠍座告白打槍

讀者迴響

熱門新聞

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

即／14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

李多慧IG小帳辣爆！　隔4個月曝「14秒性感扭腰片」

苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑

台南公園驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍

林襄疑加入味全龍！　「經紀人新身分」洩端倪

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

婆婆偷帶6歲女兒打耳洞！「癌末開心一下」網紅媽氣炸

即／Toyz想婚了？粉絲狂猜誰是幸運兒

王淨才撇婚訊　陽明山約會曹佑寧「墨鏡反射閃爆」！

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面