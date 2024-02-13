12星座「拒絕告白」的真正原因！水瓶討厭控制狂、獅子需要崇拜感

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

當被心儀對象拒絕時，有的人會鍥而不捨，有的則暗自傷神。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》就拍片，整理出12星座拒絕告白的真正原因，讓不少網友直呼，「超中肯」、「說得也太準了」。

火象星座｜牡羊、獅子、射手

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他們的愛非常簡單，可能沒有想像中的那麼複雜，雖然在一開始喜歡一個人時，火象星座屬於戲精類的，但他們在表達愛意時，還滿直球對決的，不要把他們想得太複雜。

通常他們拒絕你的告白，有個很重要的原因，就是他們沒有那麼喜歡你，沒到做情人的那一步。其實，他們在生活當中不能沒有愛情，尤其是年輕的火象星座，非常需要愛情的滋潤，但隨著年紀的增長，比較獨立的他們對感情可能變得可有可無，如果這個戀愛談起來太麻煩，他們是不會接受的。

火象星座在拒絕時，通常會說「我現在不想談戀愛」、「我們還是當朋友」，其實這就是個非常明顯的答案，他們喜歡一個人不需要理由，拒絕告白時也不用把他想得太複雜，絕對不是你不好，而是就是沒那麼喜歡你。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

還有一種比較特別的情況是，你可能跟他已經曖昧一段時間，在你出手告白後，他還是拒絕了，有非常大的可能是，他覺得沒有那麼被受需要，可能不是最重要的那一個，他們的感情是需要有崇拜感的，不管是他崇拜對方，亦或是自己被崇拜。想追到火象星座，並非討好他們，而是讓他們有事做、有機會能表現自己。

土象星座｜金牛、處女、魔羯

許多人都說，土象星座不需要愛情，但其實非常需要，雖然他們表現上可能看起來成熟、穩重，甚至帶有一點距離感，那絕對是他們的保護色，因為他們自己知道，當愛上了以後，會有多依賴這個人，當習慣一個人後，他會有多離不開他。

土象星座在碰上愛情時，通常是先把桃花往外推，因為他們不想在感情上跌跤，尤其是受過傷的；不過，當他們愛上一個人後，如果對方不珍惜，他們是不會在一開始放手的，通常會被傷到遍體鱗傷，等到心死以後才會離開，所以為了避免這種情況，他們每次戀愛的經驗，都會讓他們在這條路上進化再進化。年紀越大的土象星座，在挑選另一半的標準上，會越來越嚴格。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

當他們拒絕一個人的告白時，其實跟穩定度有關係，他們可能沒有辦法確認你的心意或對這份感情的真誠，當他們還有疑慮時，絕對會拒絕你的告白，但這個情況不是不能扭轉，也許藉由時間、很多事件，他們慢慢看到對方的真心後，哪一天突然答應了也不奇怪，所以要追他們前，一定要先檢視自己的態度，夠不夠堅定、有沒有始終如一，如果你讓他們感覺到忽冷忽熱，是會讓他們對你產生質疑的。

水象星座｜巨蟹、天蠍、雙魚

他們在進入感情時，是要有安定感，要可以掌控你這個人；同時，他們在戀愛時，也擁有非常多的想像力，「感覺」對他們來講非常重要，如果沒辦法想像跟你在一起或未來的樣子，他們絕對是會拒絕的。

這組成員在談戀愛時就會想很多，所以當你告白被拒絕時，其實不用太難過，因為感覺是非常主觀的；另外，比較可以自我調整的部分，就是可以反思「是不是給他有種花蝴蝶、花花公子的形象」，想追到他們，誠實是非常重要的，你不用在他們面前裝，或表現出自己好像行情很好的樣子，這反而會讓他們退避三舍。

對於他們拒絕的理由，你絕對不要糾結，因為他們可能不會把真實的情況說出來，也許只是單純對你沒感覺，但他們並不會提到這件事，反而會從很多日常生活中的小地方，說一些小缺點、兩人不合適之處。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

安德魯也特別提醒，當你準備要向水象星座告白時，形式千萬不能草率，「他們是非常重感覺的，如果他們覺得你的告白只是隨口說說、草草了事，那你被拒絕的機率絕對會很高。當然不是說要很華麗的排場，或聲勢很浩大，但就是要用誠意感動他。」

風象星座｜雙子、天秤、水瓶

他們的戀愛哲學是，「我的生活裡不能沒有愛情，但這個愛情不能阻撓我的發展。」通常會被風象星座拒絕，很關鍵的一點是，你讓他們覺得無法溝通，或是他講的話你聽不懂，這種精神上的交流，對他們來說超級重要，他們要找的是可以懂他們的人，而不是強迫他們接受、改變原本自己的人，在這個人面前，他們可以不用隱藏自己，且對方也不會覺得他怪。

風象星座在談戀愛時，他們看上的人不是那種一定要很美、很帥或很有錢的，可以說擇偶條件已超越現實條件；還有很多人說風象星座好像有點情緒化，不過他們更怕情緒化的人，尤其是很愛抓一些小細節、語病，然後跟他們盧的人，都會讓他們覺得很窒息。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

他們談戀愛本來就比較佛系，如果碰到一個細節控的話，相信這也會讓風象星座不敢跨出去；另外，也跟他們在感情裡的掌控權有關，他們喜歡感情是可以自己控制主宰的，如果你什麼事都按表操課，會讓他們覺得很無趣，若你又是緊迫盯人、控制慾很強的那種，這絕對會讓他們非常害怕。

不過，安德魯也提到，風象星座很喜歡獨立、有想法，甚至帶點霸氣的人，他們會被這種人吸引，「但要注意的是，獨立的霸氣總裁跟控制狂，是完全不一樣的，怎麼要在中間拿捏，可能要思考一下。」

風象星座的感情是充滿少年、少女感的，他們要的感情其實很純粹，如果他可以在你面前像個孩子，談那種無憂無慮的感情，這才是他們真正想要的。