威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

▲威力彩今晚開獎，頭獎金額上看3.1億元，《搜狐網》點名3星座在8日有機會一夜致富。（示意圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

威力彩於8日晚上開獎，頭獎金額上看3.1億元，而農曆新年也將至，許多人都會買彩券試試手氣，希望在新的一年變身為大富翁。對此，《搜狐網》點名3星座在8日會被財星照耀、財運亨通，非常適合到彩券行衝一波，有機會一夜致富！

《雙魚座》

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雙魚可說時來運轉，喜事連連，今天做的決定將影響未來的生活和事業發展，建議以謹慎眼光為未來做長遠規畫，今天雙魚各方面運勢好，財運也很旺，可說是招財聚福，財運亨通，如果能把握住良機，盡力嘗試，就能收穫更多的好運和財富。

《金牛座》

金牛今天會遇到貴人加持，不只在事業上相助，還能連帶提高生活品質，今天正財運普通，但橫財運非常旺，被財星照耀閃閃發光，出手就能見財，非常適合到彩券行衝一波，或許有一夜致富的機會，千萬不要錯過了。

《牡牛座》

牡羊近期「苦盡甘來」，今天起就開始轉運，事業迎來新轉機，有望升職加薪，再創高峰，不僅正財運順暢，同時也有偏財運，可以輕鬆獲得財富，收到多筆或一筆大財，這樣的機會可不是天天都有，要多加把握。

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