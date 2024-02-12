　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了

▲▼AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了。（圖／翻攝自Facebook／Piper Fawn）

▲蜜雪兒利用車貼宣傳自己的OnlyFans頻道，引發其他學生家長的激烈反彈。（圖／翻攝自Facebook／Piper Fawn，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州AV女星蜜雪兒（Michelle Cline）製作汽車貼紙，宣傳自己的OnlyFans頻道，卻在開車接送小孩上下學時，惹怒其他家長，最終導致2個孩子慘遭退學。

35歲的蜜雪兒網路暱稱「派珀」（Piper Fawn），經常與丈夫拍攝色情內容，上傳OnlyFans。不過，她的汽車貼紙卻在小孩就讀的自由基督教預校（Liberty Christian Preparatory School）引發家長怒火。

家長萊克西（Lexy Thomas）抱怨，「那會分散我孩子的注意力，不論我的育兒方式多差或多好，色情（內容）都在那裡，當他們進入一個應該教育他們的地方時，那是他們看到的第一個東西。」

▲▼AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了。（圖／翻攝自Facebook／Piper Fawn）

此前，學校董事會就曾經通知，那張車貼已經違反校園政策，必須直接撕除，或者改在距離正門遠一點的地方放小孩下車，但5日又致信通知2個孩子的註冊立即終止，因為學生母親透過車貼向學童公開宣傳「色情網站」。不過，若願意移除貼紙並且關掉色情網站，未來仍會考慮重新錄取。

校長傑瑞米（Jeremy Thomas）證實，該校正在採取行動「保護孩童的純真」，「色情是一種惡習，以及一種破壞生活與婚姻的性罪惡。A片對青少年的負面影響可能導致未來長期的關係問題。消費、生產、散播或宣傳A片，不符合聖經、教堂與本校的教導。」

蜜雪兒10日接受《紐約郵報》採訪卻表示，她一開始很快就答應校方的要求，「我再也沒把汽車開進校園，但這似乎還不足夠，他們還必須更進一步。我只是覺得拿孩子出氣不太公平。」她不接受校方在道德上譴責自己的色情事業，最終與丈夫決定讓孩子在家自學，未來也計畫搬家。

ET快訊
手遊公司員工反應「薪資怪怪」　揪出女會計盜走635萬
搭高鐵商務艙　隔壁脫光腳飄臭味！她崩潰：公德心堪憂
快訊／根本沒派車接！200人被丟包富國島繼續傻等
買飲料「發票中200萬」獎落4縣市！　趕快領獎
回娘家吃花枝丸噎死相驗出爐！　搶救畫面曝
快訊／3人外出獨留他在家！遇火警受困2F　竹北男死亡
富國島被丟包！　年代旅遊稱：越南地接惡意綁架
在台灣就被丟包！　旅行社根本沒買機票
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

以色列「空襲拉法」死亡人數上修！　哈瑪斯衛生部：至少100死

天氣太熱走火！大馬警營「M16步槍爆炸」　3警受傷入院

AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了

房市高漲衝擊美國夢！　資深作家曝：嫉妒過於真實

孫錫久《殺人者》惹議？劇中角色疑「暗諷」李在明　Netflix駁斥

快訊／美國防部長「轉入加護病房」　五角大廈聲明證實

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」　內行人曝：賺更多

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

以色列「空襲拉法」死亡人數上修！　哈瑪斯衛生部：至少100死

天氣太熱走火！大馬警營「M16步槍爆炸」　3警受傷入院

AV辣媽車上1貼紙「竟害小孩被退學」　宣傳自拍鹹濕片家長全怒了

房市高漲衝擊美國夢！　資深作家曝：嫉妒過於真實

孫錫久《殺人者》惹議？劇中角色疑「暗諷」李在明　Netflix駁斥

快訊／美國防部長「轉入加護病房」　五角大廈聲明證實

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」　內行人曝：賺更多

快訊／高雄左營住宅火警！臥室雜物燃燒　1男燒成焦屍亡

台灣團被丟包富國島　知情者喊「離譜」：沒付地接費還把旅客送出去

台鐵平溪線「列車脫軌撞月台」　狂冒白煙...乘客驚：頓了一下

明明用同個貓砂盆！小橘貓半年來「越上越小間」　對比照看傻奴才

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

陸男搭機化身空中大盜！趁熟睡摸走乘客隨身行李　休班警艙內抓人

28歲就歷史留名！酋長明星四分衛摘第3座超級盃MVP

年初三出遊車潮湧現！台1線屏鵝公路南北向　360秒長綠管制啟動

普丁2024有望訪中！　中國駐俄大使證實：強化中俄陣線對抗西方

騎車連闖紅燈！台北警身藏2包安毒嘆：生病才染毒　遭2大過免職

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

肯亞馬拉松世界紀錄保持人　24歲失控車禍亡

韓女喝醉搭計程車慘被「載到摩鐵性侵」

兒女從未探視　老婦將8800萬遺產留給寵物

即／美國防部長「轉入加護病房」

咖啡廳冰塊灑一地　老闆調監視器發現感人反轉

韓空軍9黑鷹現身台　明過境高雄小港

金正恩怒了！平壤綜合醫院「4年還沒蓋完」

前荷蘭首相與妻子「手牽手安樂死」

夾娃娃機店慘遭亂拉屎！小學生「深蹲脫褲」

更多熱門

相關新聞

即／美國防部長「轉入加護病房」

即／美國防部長「轉入加護病房」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日因為「緊急膀胱問題」再度送醫，如今根據《福斯新聞》最新消息，他在住院後於同日晚間轉入加護病房，接受支持性護理與密切監測。

川普鼓勵俄國攻擊北約　拜登開轟

川普鼓勵俄國攻擊北約　拜登開轟

她闖教堂開槍　秒被休假警擊斃

她闖教堂開槍　秒被休假警擊斃

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

3兆元援烏以和台灣！　美參院關鍵程序表決過關

3兆元援烏以和台灣！　美參院關鍵程序表決過關

關鍵字：

北美要聞AVA片OnlyFans

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

富國島丟包事件　觀光署出面徹查

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面