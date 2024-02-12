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初三出遊+北返車潮！5路段恐塞到隔天凌晨　國道18地雷路段曝

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高公局提供大年初三國道路況預測。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今（12日）大年初三，高公局預估大年初三及初四為北返尖峰日，並將出現出遊車潮，北向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高公局同時提供18處重點壅塞路段，並提醒有5路段會一路塞到深夜。

高公局預判今日重點壅塞路段為：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

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▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大年初三國道將出現出遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

同時，高公局也指出，今天長時段壅塞路段主要發生在北向，例如國1苗栗至湖口路段、國3北向關西至大溪路段、苑裡至香山路段、竹山至中興路段、草屯至霧峰路段和國5北向宜蘭至坪林路段，都會從下午持續塞到隔日凌晨。

▲▼大年初三國道預測。（圖／高公局提供）

▲大年初三國道預測。（圖／高公局提供）

今日國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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