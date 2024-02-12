2026選嘉義市長未鬆口　張啟楷巧遇黃敏惠！同框參拜發紅包

▲民眾黨立委張啟楷巧遇嘉義市長黃敏惠，一起上香與發放祈福的紅包和錢母。（圖／翻攝張啟楷臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

新科立委張啟楷正式接任民眾黨嘉義黨部主委後，農曆春節期間的行程滿檔，是否會參選2026嘉義縣市長，也在地方政壇引起熱議。過年期間，張啟楷除了馬不停蹄地在嘉義縣市廟宇參拜，大年初二也前往新港奉天宮等八廟宇，值得注意的是，他在嘉義市文財殿也巧遇嘉義市長黃敏惠，兩人還與市議員們一起上香與發放祈福的紅包和錢母。

張啟楷是嘉義縣東石人，國中念嘉義市嘉華中學、高中念嘉義高中，大選期間喊出「票投台灣民眾黨，嘉義人多一席立委」，積極在嘉義縣市輔選。雖然民眾黨在2024立委選舉中，在嘉義縣市都未推出區域立委候選人，僅提名不分區的張啟楷，但柯文哲在總統大選於嘉義市仍拿下3萬9950票，得票率25.34％。

今年2月1日，張啟楷正式就任不分區立委，並接下民眾黨嘉義縣市黨部主委一職，他宣布要在地深耕、拓展組織、培育人才，同時也在黨部二樓成立柯文哲嘉義志工「小草之家」，不定期舉辦活動。至於2026年地方大選的佈局，據了解，民眾黨也評估在嘉義市東區、西區，以及嘉義縣議員六個選區，至少都各推一人參選，村里長也會積極佈局。

對於現任嘉義市長黃敏惠已是第二屆任期，張啟楷剛接任民眾黨嘉義縣市黨部主委，政壇上也開始盛傳他將參選嘉義市長，也有人認為他可能選嘉義縣長，但他一直未鬆口，只說先做好服務、回饋故鄉。

過年期間，張啟楷安排了一連串拜會嘉義縣市宮廟的行程，大年初一先回東石故鄉靈慈宮、港口宮、先天宮、朴子配天宮參拜，為鄉親祈福、發放柯文哲紅包和賀年春聯，並與鄉親合影留念；大年初二則是上午先在嘉義市，下午跨區到嘉義縣新港、太保參拜。令當地鄉親矚目的是，張啟楷在參拜人潮人山人海的文財殿時，張啟楷也巧遇了黃敏惠，在主委陪同下一起上香祈福，然後和市議員們一起發放紅包和錢母，受到鄉親熱烈歡迎。

民眾黨人士說，今年一月中旬開始，張啟楷多次返鄉出席嘉義志工和幹部的聚會，立委張啟楷嘉義服務處和黨部人事已經逐步到位，包括前民眾黨新聞總監、新新聞總編輯、曾陪韓國瑜南下高雄創造「韓流」贏得高雄市長的黃文財也已經南下幫忙，在嘉義縣市當地加入民眾黨人數開始攀升，在春節期間也頗有為2026地方選舉先博個好彩頭的意味。