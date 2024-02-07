訂超夯年菜「被迫7折賣掉」　原因超悲哀！同事霸氣全額買下

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年將至，就有媳婦事先預訂有名的內門年菜；怎料，婆婆竟要求，只能自己煮，連材料也要跟固定的攤位買，不敢得罪長輩的她，只好含淚以七折價賣掉。當同事聽完原委後，儘管家中已有一組年菜，還是暖心的全額買下了，並正能量笑說「準備除夕吃到初七吧！」

網友在「爆廢1公社」發文PO出對話截圖，只見他詢問父親家中是否已備有年菜，同時透露有現成的一組，因為同事訂了內門的年菜，結果婆婆竟說不能買這種的，更要求她只能自己煮，材料則得跟固定的攤位買；而她不敢忤逆婆婆，便想說七折賣掉。

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起初，父親表示，已經買了佛跳牆、烤豬腳、燉雞、櫻花蝦油飯及一堆蝦子；不過在聽完來龍去脈，加上原PO強調，對方很照顧他，所以想幫幫忙後，超海派地答應了，更暖心地說「照全額買，不要讓她虧錢。」

▲原PO老爸開明又幽默。（圖／翻攝自爆廢1公社）

最後，原PO也忍不住感嘆，「原來還是有些家庭保有這樣的規矩，年菜一定要長媳煮。今年我家有2組年菜，準備除夕吃到初七吧！」

對此，網友們紛紛回應，「不敢得罪，通常都是老公的問題」、「阿長好辛苦，有個騎重機的婆婆」、「長媳不煮，他們就不吃飯餓肚子？」「我也好想訂內門年菜」、「這種的，只要勇敢黑一次，就沒困擾了」、「慈禧太后...不敢得罪」。

另外，原PO和父親的對話也羨煞一票人，「羨慕這樣的家庭氛圍」、「父子感情很好」、「喜歡你們家的氛圍」、「好喜歡這樣的家人喔」、「看得出家庭氣氛和樂、感情好！爸爸人也很好」、「這位老爸是性情中人」。