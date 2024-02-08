過年不用回婆家「只提1要求」　一票狂讚開明：媳婦會開心狂舞

▲原PO更傾向讓兒子和媳婦回娘家。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人不那麼在意習俗，所以夫妻倆未必會一起回婆家、回娘家，可能會各回各的家。而近日就有網友發文喊話，之後兒子結婚了，她反倒想讓小倆口都回去娘家，因為她這樣才能好好安排旅遊行程。貼文曝光後，吸引大票網友狂讚。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，現在有很多年輕人都主張「婚後節日各回各的家」，但她其實更傾向讓兒子跟媳婦一起回娘家，因為「這樣我才能好好安排出國旅遊」。

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原PO也在文末透露，他們家只有兒子，沒有女兒，「我也不想煮年夜飯好嗎！未來的親家感謝您」。

貼文曝光後，底下不少網友都狂讚，「距離美，這樣關係才會友好」、「每個婆婆都像你的話，世界真的會清淨許多」、「好開明的婆婆，做你媳婦不孝順你也難」、「好開明的媽媽」、「好主意，彼此都開心」、「好讚的婆婆喔」、「很好啊！直接告知，媳婦會開心狂舞」、「這樣的觀念超級棒的」。

還有網友留言討論道，「這樣好了，我先和您預約，我趕緊生一個女兒卡位一下」、「我有兒有女啊，躲不掉的感覺」、「其實你可以先預告你要出國，他們（尤其是媳婦）應該也會很開心的」、「會不會娘家那裡也想兩老出遊」、「我也是這樣和我兒子說的」。

原PO也在留言處補充道，「我覺得以禮相待、相敬如賓就好，畢竟她愛的是我兒子，不是我」。