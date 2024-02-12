獅子林橋「人肉翻滾」奇景！　天津大爺各種花式跳水

記者任以芳／天津報導

大陸天津百年奇觀「大爺跳水」，早期是節日和庆典時進行，演變至今成為退休伯伯休閒活動，主要聚集天津古蹟獅子林橋，在網路爆紅。最終考量安全加上橋面修繕，天津大爺暫時不跳水了，《東森新媒體ETtoday》也紀錄天津大爺跳水瞬間，他們也告訴年輕人，跳水沒別訣竅，「就是膽大！」

天津地理位置十分特殊，擁有多條海河自西向東貫穿市區，也是交通運輸場所、工農業生產水源和生態旅遊景觀帶。早年人們休閒活動就是游泳，老一輩大爺大媽喜歡挑戰自我，通常在節慶假日聚集海河跳水，大部分集中在獅子林橋和北安橋。

▼ 天津大爺喜歡在古蹟獅子林橋跳水 。（圖／記者任以芳攝）



獅子林橋是重要觀光景點，許多觀光客到此一遊，看到大爺們「人肉翻滾」，紛紛上傳網路，天津大爺跳水一下子火了，但也帶來負面效應。由於海河是禁止跳水和游泳的，《東森新媒體ETtoday》記者現場看到禁止跳水和游泳的警示標語，當地公安不定時勸導跳水和游泳的民眾上岸。

即使背負壓力，天津大爺們依然堅持祖輩傳承百年的跳水樂趣，大家來自四面八方，PK跳水招式與動作，甚至還會互相吐槽或經驗分享，大爺們也很有秩序排隊，跳水時絕對不搶快，還有專人指導。

林大爺告訴記者，「大家也很有默契分兩個時段，一個是清晨7點到11點，回家吃飯休息後，傍晚4點到6點是第二波跳水。」

▲天津大爺傳承祖輩的跳水運動。（圖／記者任以芳攝）

記者也目擊大爺們跳水勇敢瞬間，爬上大約兩層樓半的獅子林橋面，水深大約7公尺，不會觸底，確認好落水點後，接著就是各種花招，連續翻滾、或是自由落體等動作，橋下泳客或民眾拍手叫好。

剛學跳水2個多月的李大爺，已經會後翻跳水。訣竅是什麼？他告訴記者，「跳水最重要、最難的就是膽子要大！要鍛鍊你的膽，有膽才能掌握各種要領！」

現場90%以上的跳水者年齡都在60歲以上，還有快90歲的老大爺，這群老頑童的快意的人生，因為網路爆紅掀起正反面爭議，不少初學游泳者跟風，跳水時因水面衝擊而受傷。

▲受到關注壓力，天津大爺暫時不跳水 。（圖／記者任以芳攝）

加上去年天津淹水，當地也拉起警告布條，提醒不能跳水，種種壓力下，天津獅子林橋跳水隊去年9月發佈倡議書，考慮橋面修繕及人員安全的考慮，他們決定退出獅子林橋跳水，改去室內游泳池。

失去跳水樂趣的大爺們，有些去公園打發時間或是窩家裡，部分大爺去室內跳水場地，繼續跳水。今年大陸寒流一波波來，大爺們也沒閒著，至少冬泳習俗沒有改變。

天津大爺跳水成為絕響嗎？可能暫時消失一段時間，等到獅子林橋修繕後，天津大爺們是否捲土重來繼續跳水，曾經有大爺這麼說，「人生好玩就好，快樂最重要。」

▼ 天津大爺的暢意人生。（圖／記者任以芳攝）