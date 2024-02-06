「水花消失術」再現江湖！　全紅嬋世錦賽摘金奪跳水生涯大滿貫

▲全紅嬋在杜哈亞錦賽再度上演「水花消失術」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2024杜哈游泳世錦賽10公尺跳台跳水決賽今（6）日凌晨上演決賽大戲，來自大陸的跳水雙嬌全紅嬋和陳芋汐同場競技，最終，全紅嬋拿手的「水花消失術」再現江湖，以436.25分力壓陳芋汐的427.80分獲得金牌，跳水生涯中首次拿下該項目的世錦賽冠軍，順利完成跳水「大滿貫」的里程碑。

▲大陸跳水雙嬌全紅嬋（圖又）及陳芋汐（圖左）。（圖／CFP）

《中新網》報導，全紅嬋以436.25分獲得金牌，首奪該項目世錦賽冠軍。其中，在難度動作207C上，她得到接近滿分的97.35分，由此拉開了分差。名列第二的陳芋汐得到427.80分，遺憾錯失四連冠。這對「姐妹花」再次實現了對大賽金銀牌的包攬。

▲全紅嬋奪跳水生涯大滿貫。（圖／CFP，下同）

全紅嬋2007年出生於廣東湛江，現年17歲。她在2021年舉辦的東京奧運10公尺跳台跳水項目中一戰成名，技驚四座，以總分466.2的成績，拿下大陸在當年奧運的第33面金牌。全紅嬋在第2跳和第4跳中表現完美，所有裁判都打出10分滿分的成績，也讓她的「水花消失術」被世人所追捧。

本屆杜哈世錦賽，大陸跳水隊派出6位奧運冠軍領銜的主力陣容出戰，為將在今年舉行的巴黎奧運暖身。在10公尺跳台項目中，近年只要全紅嬋與陳芋汐一同出戰，女子10公尺跳台金牌幾乎逃不出這對「雙保險」的手掌心。

決賽前兩輪過後，兩人已經穩坐前兩名，全紅嬋在第四輪以難度動作207C登場，得到接近滿分的97.35分。陳芋汐只拿到84.15分，成為勝負關鍵。最終全紅嬋以436.25分奪金，填補了跳水生涯中，沒拿過世錦賽單人項目金牌的空白。陳芋汐則以8.45分之差獲得亞軍，與該項目世錦賽四連冠擦肩而過。