獨／im.B吸金早遭檢舉　一紙公文讓檢調7年未傳曾耀鋒關鍵原因曝



▲立委黃國昌（戴藍黑口罩）聲援im.B自救會發言人林家輝等成員，在台北地檢署大門前抗議起訴品質低落。（圖／記者黃哲民攝）



記者張君豪／台北報導

2023年爆發震驚全台的不動產借貸媒合平台「im.B」以刊登假債權吸金詐騙數千名被害人，財損金額最終逾90億元新台幣，主嫌曾耀鋒、張淑芬情侶檔及台灣金隆科技公司相關收款業務均遭拘提，台北地檢署也從2023年5月執行第一波搜索行動拘提曾耀鋒夫妻後，火速在去年8月底起訴包含主嫌曾耀鋒父子、女友張淑芬和前行政院顧問陳振坤及公司帳房、財務主管共30名犯嫌，並查扣曾嫌等人名下不動產逾45筆，公告現值約達5億元新台幣。

但檢警偵辦過程卻引發im.B眾多被害人不滿，甚至向立委黃國昌陳情抗議台北地檢署「起訴品質低落」，該案受全台民眾矚目，被害人達數千人，但迄今分別向檢警調檢舉的被害人數，檢舉筆錄及財損情況仍分散各地司法警察機關，8月底起訴本案時，有太多的被害人根本沒收到起訴書，嚴重影響後續求償權益。

更誇張的是，im.B自救會成員透露：分別在2016年與2019年，就有參與「台灣金隆」內部檢舉、以及投資債權的民眾發現無法獲利取回本金，憤而向當時桃園市調查站檢舉提告台灣金隆公司涉嫌吸金、詐欺，但根據媒體報導，當時調查站曾行文金管會詢問該公司經營P2P借貸投資是否違法，當時金管會函釋「並未違反銀行法」。

雖然調查局去年說明，指出案件早在2022年函送桃園地檢署偵辦，但因台灣金隆實際負責人曾耀鋒未到案，當時案件遲遲沒有進展。民眾早從2016年到2019年間就曾屢次告發im.B平台吸金詐騙的問題，調查局事發時曾說明：2017年金管會的函釋公文導致案件無法偵辦。





▲im.B自救會成員在案發後四處陳情，卻未獲政府主管機關重視。（圖說下同／im.B自救會提供）

但偵辦犯罪實務真的是如此嗎？有知情警私下點出關鍵「金管會函釋im.B從事P2P借貸投資並未違反銀行法，是指公司依循常態合法經營的情況，這是通說」，「但金融、詐欺犯罪常以合理話術掩護非法吸金，犯罪行為未經調查，怎能憑一紙公文，就決定im.B經營沒有違法？」

說穿了、就是桃園市調查站和地檢署當時的行政怠惰，才導致im.B吸金被害人不斷增加。被害人自救會質疑：只要當年桃園市調站和地檢署有約談到曾耀鋒到案說明，就算只有一次，曾耀鋒也會因身揹3條刑案通緝，到案說明就會遭拘提發監執行入獄。「被害人數和吸金金額都會少很多」，「當時台灣金隆公司操盤的龐氏騙局，真的只差檢調的一次傳喚約談」。

如果曾耀鋒早在2017-19年間落網，im.B的吸金規模約在20億上下。桃園檢調曾對外說明，曾傳喚曾嫌，但屢傳不到遭女友張淑芬包庇隱匿行蹤神隱的曾耀鋒，經被害人2023年4月底向北檢陳報請求扣押被害所得後，台北地檢署在10天內就指揮刑事局逮捕曾耀鋒、張淑芬等人。



曾姓主嫌及im.B平台公司幹部落網後，經清查詐騙吸金規模超過90億元新台幣，被害人達數千人；根據自救會代表沉痛反映：已知有被騙的投資被害人跳樓身亡，也有不少被害人得看身心科、服用精神藥物維持日常生活，自救會寄望後續司法能還給他們公道，雖然機會渺茫。



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