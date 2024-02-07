快訊／落網了！台中詐團黑吃黑搶80萬　2嫌高雄被逮「錢沒了」

記者許權毅／台中報導

台中市太平區上月29日發生一起詐團黑吃黑搶案，一名翁女先是被27歲許女所騙，在超商前交付80萬，許女前剛拿到手，就被一名鐘男與黃男搶走，許女向警方報案，揭開疑似詐團黑吃黑案件。太平警方在高雄將2人陸續逮捕，發現80萬早已不見，2人供稱都已還債，不願吐實，被聲押獲准，檢警續追上游嫌犯。

▲台中上月詐團黑吃黑搶案2嫌逃往高雄被逮。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



太平警分局指出，警方獲報後突破報案的許女心防，得知她是詐團車手，跟被害人70歲翁女面交80萬，當作投資所用。不料許女錢才剛拿到手，疑似遭集團成員黑吃黑，當街再被奪走80萬元。

檢警深入追查，發現2男應該是25歲鐘男跟29歲黃男，均為高雄人，案發後一路駕車往南逃逸，並且沿途製造斷點，使用偽造車牌。經檢方比對車型，發現鐘嫌逃往高雄杉林區山區，2日在一處偏僻小屋內將人逮捕，起獲作案車輛、偽造車牌2面、手機等物品。

5日則追查到黃嫌家屬，策動家屬親情喊話，成功讓家住美濃區的黃嫌出面投案，手機等物品，全案偵破。

鐘、黃嫌2人到案後，向警方供稱，搶來的錢都已經拿來還債，對於金錢流向均交代不清，也不願說明是否與許女為同集團成員。全案訊問後依搶奪、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，2嫌均聲押獲准，另由檢警向上溯源。