獨／im.B吸金案停損超精準　檢察官榮升調查權轉移…警界嘆罕見



▲刑事局逮捕im.B吸金主嫌曾耀鋒與張淑芬女情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

不動產借貸媒合平台「im.B」創立時打著「I’m bank」自居，標榜以創新「不動產借貸媒合平台」投資債權將可獲得9-13%年利率報酬，一開始民眾投資踴躍，案發前更以「台灣金隆科技」報名參加有台灣官方色彩的「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」雖2023年4月，im.B自救會被害人向台北地檢署陳情申請保全證據，當時北檢檢察官蔡沛珊火速指揮刑事局偵辦此案，刑事局收案後10天展開第1波搜索拘提行動，5月3日循線逮捕有四海幫海鐵堂背景的曾耀鋒（化名曾國偉）夫妻及涉案成員8人，後續更拘提涉嫌幫曾耀鋒洗錢、脫產、隱匿資產的前行政院顧問陳振坤到案。



但整起案件疑雲太多，讓im.B自救會成員難以釋懷；最大的疑點是：當北檢指揮刑事局徹查im.B吸金案，並成功拘提涉嫌幫忙洗錢、脫產的前行政院顧問陳振坤後，正要進入第4波溯源掃蕩前夕，承辦檢察官蔡沛珊接獲晉升人事派令，榮升到桃園地檢署擔任主任檢察官，而接任檢察官的第一個動作，就是撤換原先合作查案，合作愉快的友軍單位刑事局，把案件偵辦權移交給調查局接辦本案後續。



▲立委黃國昌（戴藍黑口罩）聲援im.B自救會發言人林家輝等成員，在台北地檢署大門前抗議起訴品質低落。（圖／記者黃哲民攝）



當時正爆出曾耀鋒妻子張淑芬在2019年與綠營立委陳歐珀女合資投資購入宜蘭縣羅東鎮公正路455號透天商辦，2021年該商辦無償提供給陳歐珀當立委服務處、以及陳歐珀妻子擔任宜蘭縣進步婦女聯盟的協會登記地點。

加上陳歐珀曾使用來跑行程、要價百萬的Toyota旅行車也是曾耀鋒無償提供，這些無償供應、曾嫌夫妻檔使否使用吸金贓款購買房地產豪車轉給政治人物使用，本應調查清楚，但從2023年7月後，全台矚目的im.B吸金案承辦檢察官及承辦警察機關罕見全遭撤換，不免引發外界聯想。





▲刑事局逮捕吸金主嫌曾耀鋒情侶檔，並搜出大量愛馬仕名牌包疑為吸金贓款購入。（圖／記者張君豪翻攝）



Im.B吸金案，在去年下半年偵處機關轉換後，該案再無新的進展，去年8月底北檢依觸犯銀行法、詐欺、組織犯罪條例等罪起訴台灣金隆科技負責人曾耀鋒父子、女友張淑芬及前行政院顧問陳振坤、財務主管潘智亮、帳房顏妙真、營運處長陳振中等30名涉嫌人，並查扣曾嫌等人的不動產共45筆，以及相關銀行帳戶、股票、現金300萬元、愛馬仕包52個、LV登機箱2個、百餘箱名酒、藝術品、畫作1批、進口轎車1部等贓物。



知情者透露，檢察官指揮偵辦案件上，幾無案件偵辦到一半，進入即將收尾前關鍵時刻前、更換承辦檢察官及合作司法警察單位，加上im.B吸金案吸金主嫌共犯、協助洗錢脫產涉嫌人都到案後，本來就要清查贓款金流去向「在這時後更換承辦檢察官和查案單位」在司法調查實務上真的相當罕見「似乎有個力量在阻止檢警繼續追查下去」。



對此台北地檢署說明：本案承辦檢察官更是因原承辦檢察官蔡沛珊榮升主任檢察官，指揮刑事局偵辦部係因吸金詐騙犯行偵查完畢，後續涉及民眾告發及金流衍生的貪瀆案件則轉交由調查局主動偵辦。



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