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LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

網傳「LINE迎龍年快來搶紅包」　檢方說話了！千萬別點開

▲經查證網傳網址並非LINE官方舉行的活動，應為詐騙連結。（圖／翻攝自事實查核中心網站）

圖、文／CTWANT

過年大家最開心的一件事就是收紅包，不過要小心可能是詐騙。事實查核中心表示，通訊軟體自1月1日起流傳一則夾帶不明連結的訊息，稱「LINE迎龍年，快一塊來搶紅包」，經查證網傳網址並非LINE官方舉行的活動，應為詐騙連結。

事實查核中心指出，實際點入網傳連結，會顯示LINE Pay紅包字樣，點選「領取紅包」後會顯示紅包金額，並稱「紅包金額是否入帳將會依據您的完成步驟而轉入」；點擊「將紅包轉入錢包」的選項後，會要求用戶「邀請10位好友/群組一起領紅包」，聲稱要完成此步驟，紅包才會入帳。

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台中地檢署主任檢察官陳信郎表示，已與刑事局預防科確認過，這並非LINE官方活動，應為詐騙訊息，請民眾不要點擊網傳連結。

陳信郎指出，許多網傳不明連結是要騙取用戶的個資，再將騙來的個資拿去做非法之用，比如，詐騙集團可能使用民眾個資搭配人頭手機門號來註冊詐騙網站，日後若衍生詐騙案件被警方調查，詐騙集團就能輕易脫身；另外，民眾個資可能與密碼有相關性，若密碼被測出，帳號就有可能被盜用。

陳信郎提醒，如果民眾不慎點入連結，甚至已經填寫密碼等個資，應儘快更改密碼，並向臉書或LINE官方申訴。

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詐騙LINE迎龍年紅包通訊軟體個資

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