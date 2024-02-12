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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

好餓！徐富癸端屏東農產品　私藏菜單「油魚子」搭這水果最對味

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新科立委徐富癸曾任報社地方記者、立委服務處主任、屏東縣府民政處長，是屏東縣前縣長潘孟安核心幕僚。去年立委選舉期間，徐在投票前5個月才臨危受命被徵召參選，最終在膠著選戰中以2萬餘票差距勝出，鞏固民進黨屏南關鍵席次。他在春節前接受《ETtoday新聞雲》專訪，推薦各個屏南農特產品，對「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子如數家珍，令人食指大動。

▲▼立委徐富癸。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲徐富癸談起選區農特產品便滔滔不絕，特別公開油魚子搭配「菜單」。（圖／記者呂晏慈翻攝，下圖同）

談起屏東農特產品，徐富癸介紹，近年「東港三寶」打響名號，指的是黑鮪魚、櫻花蝦和油魚子，其中油魚子與民眾常吃的烏魚子口感最大的不同，是油魚子比較甜、油脂比較厚，因此香氣、口感比烏魚子還要充足，而且一年四季都吃得到，倘若民眾想吃油魚子，卻覺得「有點膩」，過年期間不妨搭配屏東的棗子，一起來品嚐。

除了廣為人知的漁產，屏東也盛產蓮霧、棗子等水果。徐富癸笑說，近年農民研發出蓮霧界的精品品種「黑糖芭比」，比起一般蓮霧大、甜度高，口味非常的棒，近年中央與地方農政單位致力於農產行銷，協助農民開拓新的產銷通路，使新品種累積一定的客群，行銷的很厲害。

此外，談到屏東特產，廣為人知的萬巒豬腳也在榜上。徐富癸笑稱，其實萬巒豬腳經過長期發展，已經累積一定的知名度，其中最特別的是訴求以國產溫體豬肉來製作，尤其是蒜蓉沾醬，更是不能錯過的味道，「我們的豬腳真的不油膩，無論是脆的皮或者軟的筋，吃起來口感真的很不錯」，不只過年期間，平時就歡迎民眾前往屏南品嚐、大快朵頤。

▲▼立委徐富癸。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲▼立委徐富癸。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲▼立委徐富癸。（圖／記者呂晏慈翻攝）

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