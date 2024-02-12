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男友出國狂嫌餐廳貴「變吃路邊攤」　眾人傻眼：機票錢花心酸的？

▲▼男女吵架。（圖／CFP）

▲男友出國狂嫌餐廳貴，最後變吃路邊攤，她氣炸「沒錢就不要出國啦」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

不論朋友還是男女交往，可能會因為價值觀、生活習慣產生衝突。一名女網友埋怨，她日前跟男友到菲律賓旅遊，安排行程時男友幾乎沒意見，不料用餐時男友卻嫌棄她訂的餐廳太貴，甚至念了幾乎一整個晚上，氣得她直接開嗆「沒錢就不要出國啦」，同時也想詢問大家「我這樣講真的很過分嗎？」

原PO在Dcard表示，她日前跟男友一起到菲律賓宿霧玩，不料旅行開始後真的是一堆災難，因為男友對行程沒有什麼意見，大部分都是她安排，男友只稍微看過一下，結果旅途中她訂了一間海景餐廳，想說可以好好享受一下，卻被男友瘋狂嫌貴，嫌到最後兩人只點了最低消，結束後去外面小吃攤吃。

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原PO說，當時她氣到全程吃飯都不講話，結果男友竟然還在狂念，所以整趟旅程結束回到台灣時，她受不了直接開嗆「沒錢就不要出國啦」，換男友氣到都不回訊息了，想當初討論去哪一個國家時，男友只接受菲律賓，「現在想想根本就是因為宿霧比較便宜」、「我這樣講真的很過分嗎？」

▲▼ 餐廳,用餐,聚餐。（示意圖／翻自pixabay）

▲兩人在海景餐廳只吃了低消就離開。（示意圖／翻自pixabay）

貼文一出，立刻引發網友熱議，有人說「這不叫喜歡窮遊吧，妳男友單純就是那種很雷的旅伴」、「三觀不合，建議分」、「既然都決定要出國了，多花點錢享受一下不好嗎，什麼都要挑最便宜的，機票錢是花心酸的嗎」、「不參與規劃，看過又沒意見，當天才在嫌，可以理解原PO為什麼會講出那種話」。

但也有人說，「有些人會選擇窮遊，我覺得沒什麼不對，只是你們應該先達成共識再出國，撇除其他，他如果真的經濟有困難的話，那句話確實有點傷人」、「男友錯在他不做事又抱怨，妳錯在說出不該說的話，那句話真的很傷人」、「這一句話蠻傷別人自尊的，但三觀不合分手就好」。

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