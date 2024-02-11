他除夕衝日本玩5天　遇1情景「根本不像出國」！PTT曝：很正常

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／載自pixabay）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人趁著年假跑出國玩，其中最受歡迎的國家非日本莫屬。一名網友透露，朋友在除夕當天就馬上飛出國，結果一到日本才發現，到處都是台灣人在觀光，直呼「根本沒有出國的感覺」。文章曝光後，網友直呼正常，「你朋友也在日本玩啊」、「日本就近又景點多」。

原PO在PTT發文透露，朋友在除夕當天就直接飛到日本旅行5天，不過玩了2天之後，對方卻抱怨說，即使到日本，仍到處聽到台灣人講話，「也就是一堆台灣人都在日本旅遊或觀光」，完全沒有出國的感覺，讓原PO不禁好奇「這樣正常嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友紛紛表示，「所以我寧願三月才去」、「台灣人沒看過雪，年假去北海道看雪的很多」、「是真的，新年台灣到處都塞車，就決定去日本過年，但大家想法都一樣」、「日本就很近景點又多，大家喜歡去這不是廢話嗎」、「正常，觀光區還有台灣和中國的員工」、「日本這麼大，不要專挑台灣人會去的觀光景點」、「又沒差，還是在日本呀，爽玩」、「在輕井澤也一堆台灣人」、「你朋友不也在日本嗎」。

還有人說，「一樣的錢難道要在台灣當盤子嗎」、「你就知道國旅多爛」、「不然你要去墾丁當盤子嗎」、「托國旅的福，大家都出國了」、「廢話，沒錢當然去日本，難道在台灣被國旅削嗎」，還有人說「有錢朋友現在已經不去日本了，至少兩個家庭現在在歐洲度假，還玩到下周日，好爽」。