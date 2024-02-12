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苦主不只1團！旅印作家爆「在台就被丟包」：請年代旅遊負起責

▲▼台灣旅客在富國島遭丟包。（圖／讀者提供、翻攝臉書）

▲台灣旅客在富國島遭丟包。（圖／讀者提供、翻攝臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（12）日「富國島丟包事件」爆出後，旅印作家「印度尤」看到「年代旅遊」後，不禁在粉專表示，一家人原本也是報名該行程，預計初五出發，4個月前就全額支付旅費，但要出發之前都沒有獲得任何詳細資訊，請問航空公司，才驚覺根本沒有機票，「我們一家人，還有爸爸的朋友共20多人，在台灣就被丟包…」整個超傻眼。

旅印作家「印度尤」看到近300旅客滯留越南富國島被丟包，以及年代旅遊、美加國際旅行社等關鍵字，12日下午在粉專「印度神尤遊印度」發文，「先澄清，我人不在富國島，因為我在台灣就已經被年代旅遊丟包。」

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印度尤娓娓道來，說他和爸媽本來是初五要出發去富國島，「是爸爸一起工作的朋友包團20多人，大概四個月前全額支付旅費給年代旅遊，但要出發之前都沒有獲得任何詳細資訊。」主揪團員就忍不住詢問，並致電航空公司確認，卻得到「根本沒有機票」的回應，「都出發前兩週了……結果就開始一連串的鬧劇。」

發現事情不對勁後，主揪團員便帶著律師到旅行社簽約，若2月8日前不履行義務完成旅遊安排，需要全額退費已經付款的80多萬旅費，年代旅遊的林姓負責人當下豪氣簽名、宣稱會處理，「後來就是一連串鬧劇，一下說他家裡有事、一下說在開車、一下說在確認後端、一下又說他絕對處理，一直到今天，他都沒有進一步的動作，只是一直打字拖延跟找藉口。」

印度尤一家人，還有爸爸的朋友共20多人因此在台灣就已經被丟包，令他超傻眼。他表示，不清楚其他旅客狀況，年代旅遊處理他們這一案時，「1. 四個月前收取全額旅費。2. 根本沒有買機票，更遑論安排接地旅行社。3. 惡意拖延，持續找藉口搪塞。4. 惡意違約，至今仍侵佔我們的款項遲不退費。」

他不禁直嘆，好好的新年，假期完全被破壞，過去一兩周都在煩這件事，一開始還想保持善意和負責人溝通退款，但他考慮到自己的社會責任，暫時沒有公開貼文，可負責人和年代旅遊的態度實在讓人難以相信。現在事件爆出來，他馬上覺得自己有責任說出事情，「我們是在台灣直接被丟包，而且款項持續被扣著不退還的受害者，請年代旅遊和美加國際旅行社負起應有責任。」

回顧事件，一名台灣旅客在臉書怒控，「第一次跟家人帶小孩過年跟團出國就遇到詐騙」，指出參加5天4夜台灣到越南富國島行程，不料到當地第2天就接獲「驚喜」，當地旅行社表示，台灣旅行社只支付10分之1不到的旅費，因此無法繼續行程；若要繼續，必須每人再付費720美元（約新台幣2.25萬元），否則可能導致部分旅客滯留富國島，讓他怨「看來之後還是自己出來就好」。根據該網友PO圖指出，整團人約292人。

年代旅遊12日回應，此次情況為突發狀況，台灣出團通常分配給當地的4家地接，其他家都沒問題，唯獨這間發生突發狀況，目前已緊急安排其他的地接協助，載送旅客繼續其他行程。

中華民國旅行業品質保障協會主委李奇嶽表示，如果台灣旅客已經在台灣旅行社付費買行程，到了當地又被要求再額外支付旅費，遇到這種情形要記得和當地索討收據，返台之後，協會可再協助旅客處理並爭取權益。而這一次的情況，經初步了解，是台灣的旅行社與當地旅行社商業糾紛，年代旅遊已承諾會妥善處理。

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