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初三、初六、初八宜開工時辰一次看　升官發財小撇步報你知！

▲初三、初六、初八宜開工時辰一次看，升官發財小撇步報你知！（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導


開工拜拜為新的一年祈福，被許多公司行號視為是非常重要的事情，龍年適合開工的吉日、時辰以及增強財運秘訣一次大公開！命理老師簡宏勳透過紫微斗數建議，新春適合開工的日子為大年初三、初六、初八都是不錯的選擇。

▲西螺福興宮今年推出財神錢母，受到信眾喜愛，紛紛前往點燈索取。（圖／記者李政遠攝）

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▲龍年初三、初六、初八宜開工，不論是到廟宇祈福或是在公司門口拜拜都可以。（圖／資料照片）

這三天的開工吉日，時間及方位還得注意；2月12日星期一「大年初三」的辰時（7-9點）及午時（11-12點），2月15日星期四「大年初六」，則是巳時（9-11點）與午時（11-12點），2月17日星期六「大年初八」的辰時（7-9點）、午時（11-12點），不論是到廟宇祈福或是在公司門口拜拜，都將為新的一年帶來好運和事業的成功。

在紫微斗數中求取事業、後天財運屬「武曲星」，甲辰龍年在東北方，建議朝向東北邊拜拜祈福，而東北方處土，故開工當天可以穿著黃色衣服，另外土生金，金屬白色，白色系的衣服也同樣能增強個人運勢。至於開工怎麼拜新的一年才能夠大發利市？簡宏勳說：「開工拜拜除了水果、金香燭之外，可以準備9朵蓮花、108顆金元寶、發粿一對，一定要跟神明講你的名字，還有你的農歷的生辰，包括年、月、日、時辰，還有公司的地址，祈請神明庇佑，幫助新的一年開市順利。」

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼開工拜拜除了水果、金香燭之外，可以準備9朵蓮花與108顆金元寶、發粿一對，能帶旺財運。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

開工拜拜時絕對少不了要放鞭炮，寓意著「火」和「氣」，象徵公司在新的一年業績紅火、聚財氣！也有不少人會撿鞭炮屑，希望新的一年業績長紅、升官發財。不過隨著環保意識抬頭，新的環保鞭炮沒有鞭炮屑可撿拾，大家不用擔心。簡宏勳表示，「放鞭炮主要是用聲音催動財運，所以有沒有鞭炮屑其實都沒有關系，只要你在時辰內放完鞭炮，其實就可以招來好財運。」

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲命理老師簡宏勳。（圖／記者謝盛帆攝）

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