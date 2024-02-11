▲大年初三招桃花，穿綠或紅色再「這樣做」貴人不斷。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）



記者王威智／採訪報導

隨著爆竹聲響起，龍年新春正式到來，到處都是美好的佳節氣氛，也讓人想在新的一年能夠脫魯找到好姻緣，或是一路上有貴人相伴。大年初三求姻緣、人緣，怎麼拜？小撇步《ETtoday新聞雲》報你知！

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▲今年的大年初三剛好是丙午日，「午」代表桃花的地支，亦是桃花旺的日子，適合到廟裡求姻緣。（圖／資料畫面）

今年農曆春節喜迎甲辰龍年，命理老師簡宏勳表示，紫微斗數掌管桃花的星屬「貪狼星」，且大年初三也正是旺人緣、招桃花的好日子，「今年的大年初三剛好是丙午日，其中『午』代表桃花的地支，亦是桃花旺的日子。」當然，想要求姻緣是有方向有時間。龍年掌管桃花的貪狼星落入方位是東方，建議當天朝東方走，可以到月老廟、人氣旺的商圈逛逛，或是接近鳥語花香的大自然都是不錯的選擇。

▲命理老師簡宏勳表示，穿綠色或紅色系，往東方走，到人潮熱鬧的地方 ，或找到月老廟去祈求會特別靈驗。（圖／記者謝盛帆攝）

如果到廟裡祈求姻緣最佳時間，屬桃花時辰的午時（11-13點）為最佳，簡說：「桃花日加上桃花時辰，就會旺上加旺。」身穿相對應的衣服顏色，也能夠提升個人氣場，「貪狼星落入東方，東方屬木，木對應的顏色是綠色，因此你可以穿綠色或是紅色衣服，因為木生火，穿火紅的顏色也能提升個人運勢。」

如果是拜月老的話，簡宏勳則表示，每一家月老廟的祈求方式略有不同，就依照各廟宇方式進行即可。至於供品也沒有限制，「最重要的是心誠則靈，還有帶回家的紅線，要記得放在包包裡面隨身攜帶。」

▲命理老師簡宏勳。（圖／記者謝盛帆攝）