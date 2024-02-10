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迎接「水瓶時代」算命宜自己來！學前先搞懂「出生時間、天命、整形有差嗎」3迷思

▲▼塔羅,塔羅牌,靈媒,占卜,算命。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲進入水瓶年，意味著人們預備進入一個「心靈覺醒的時代」。（示意圖／取自免費圖庫pexels、Pixabay、PAKUTASO、Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

進入水瓶年，無論各類型的命理學家，甚或是研究哲學、社會學家的學者們都紛紛指出，這意味著人們預備進入一個「心靈覺醒的時代」。早就有感的人已經默默發現，這幾年身邊出現不少自學占卜的朋友，從塔羅、易經或紫微斗數都是這些人相當感興趣，且願意主動學習的命理方法。縱橫紫微斗數界的大耕老師也首度將他的算命原則與實用技巧，透過《紫微攻略‧紫微斗數新手村》一書，分別介紹給初學者、已有基礎程度者以及開業命理師。

那麼，該如何使用此書？大耕老師解釋道，最早的古書《紫微斗數全書》，整本約莫數萬字，薄薄的一本，從排盤方法、各宮位解釋、各星曜解釋、解盤方法到命盤案例一應俱全。「但為何我們現在看了許多書籍、讀了數百萬字，卻仍然學不會紫微斗數，甚至是越看越不明白呢？這是因為我們不會用邏輯推演，都是習慣性地在背誦資料。在學習前，我們往往會忽略檢視自己學習知識的方法是不是真的有效，甚至我們還會鼓勵自己應該要多看、多背，感覺背得越多，內心越有安全感，就像許多老師會鼓勵小朋友寫作文要多引用古人說的話或各種經典名句，寫出來的文章會比較厲害，但是話說回來，名言用得越多，不就越顯示文章中其實根本沒有自己的思考跟想法嗎？」

▲星座,生肖,命理,紫微斗數（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

大耕老師認為，無論是在學習命理或是面對命主的過程中，人們都很容易掉進文字的陷阱，讓自己可能初學三個月時覺得自己神準無比，學上一年後反而是越來越迷糊。「其實這都是因為剛開始我們簡單學到幾個關鍵條文、幾個重點的分類項目之後，解盤好像準確，但是時間久了，看得越多，希望自己學得更深入的時候卻一直出問題。」

「要有許多的條件組合，才能建構出現象的發生，這是命理學的基本邏輯。但是我們太容易忘記基本邏輯了。因為簡單的幾個條文讓我們好像可以馬上抓到重點，但其實這些重點是死板的，當我們學得越久就越會發現只靠這些重點是沒用的，就像背再多單字也無法開口說英文……」

為此目的，本書的使用方式是讓大家從最基礎的部分開始了解紫微斗數。了解一門學問的起源跟建構模式，等於了解一間房子的地基，從地基這個建築區域，可以知道它最基本的內涵跟思維，如同知道房子建築的目的跟方向，就可以幫助學習者了解房子最後應該賣給什麼人，幫助學習者知道――當遇到問題的時候，其實需要反思是不是違反基本架構。

本書以這樣的方式幫助初學者一步步地深入命理的世界，對已經學過或正在學習紫微斗數的命理同好們來說，也可以重新翻閱自己所忽略的重要基本觀念，幫助自己反思與檢驗―是否在每一次看盤的時候，都不會違背每一個基本觀念跟環節。我希望這本書能讓學習者們將這些邏輯內化成自己的內功，形成條件反射，真正掌握紫微斗數這一門集華人命理學大成的學問。

初學者在踏進命理領域時，經常會有以下三種迷思，大耕老師也特別特及並說明：

Ｑ：不知道出生時間怎麼辦？
Ａ：剛開始學習的人常有這樣的問題。其實紫微斗數高手是可以完全不需要知道命主出生的時間，畢竟紫微斗數包含了易經，所以可以跳脫需要出生時間的限制。但是剛開始學習總是要建立推算命盤的基礎，所以必須要從基本的生辰開始學習。

▲▼奶粉,奶粉異物,異物,奶粉罐,嬰兒,食用。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

在台灣，只要是一九七二年以後出生的人，都可以在戶政單位查到出生時間，若是在其它國家無法申請查詢，或者在台灣是在一九七二年前出生，建議先不要堅持一定要有明確的命盤，或許可以拿其它命盤來看，等學習一段時間後，有定盤的能力，就可以透過各種現象與事件推演出自己的出生時間。

要特別說的是，許多人剛開始學習時很容易糾結於時間的準確度，這一點固然重要，但是別忘了，學習是一個從大框架開始精雕細琢的過程。學習命理的人因為某些起心動念，往往執著於一旦學了就要會算命，閱讀命理書籍就像期待讀到天書似的，希望翻一翻就看見答案（如果只是要看一下書就立馬知道答案，建議直接找命理師會更快），這樣的心態會讓自己糾結於手上那一兩張沒有正確時辰的命盤，反而一直卡關在某幾張盤上面，這是很可惜的。先拿有明確生辰的命盤來練習吧！沒有生辰的盤，就等以後學會定盤。

Ｑ：是不是有天命的人學得比較好？
Ａ：每個學習命理學的人都有自己的起心動念學習的原因，其中有一種是天生好奇或者某個時間點突然出現好奇心。在紫微斗數上，這通常是代表「個人特質」的命宮或代表「靈魂跟精神」的福德宮，也可能是代表「人生價值呈現與追求」的官祿宮，有出現博學、好奇的星曜，例如巨門、貪狼、天梁、天機這一類，或者是在某個時間點，自己的命宮、福德宮、官祿宮遇到這些星曜，這時候會因為對人生的好奇心而想要多了解，自然而然想學習命理或各類相關學術與題材的學問。

有好奇心想學習，通常都會學得好，各種學問都一樣。例如一位男孩在某個時間點因為覺得打籃球很帥所以想學，學了以後發現自己學得不錯，還可以擄獲女生目光，於是就一直學下去。因此所謂的天命說其實只是我們每個人對各類事物本來就會有自己的天分以及緣分。有天分就有相對好的學習能力，有緣分表示會有環境讓我們對那樣事物有興趣，當然容易學得好。不過，我們也可以將命理學當成是一個人生需求去學習，例如游泳、烹飪，不見得要帶天命，因為天命說通常也只是一種話術而已，方便命理師讓你覺得自己與眾不同，好收你當學生，或者是命理師為了展現自己是天選之人，好讓你乖乖付錢。真要說起來，每個人會對不同學問有各自的天命，有各自的天分，但是這不表示沒有天分就不能學習，有天分的人學大提琴可能成為馬友友，但是一般人也可以學來娛樂自己，或是增加自己的能力，這才是正確的學習命理學的觀念。

Ｑ：現代人很多整形改運，有用嗎？
Ａ：這一直是大家討論的問題，如果有用，那大家去整容就好了，如果沒用，那面相學不是也沒用了嗎？這時候我們應該從何為有用開始說起，各類命理學其實都是圍繞著我們的生活出發，簡單來說，我的個性跟生活環境建構了我的人生，如果我的人生態度是我行我素，就算我的妝容再甜美，我也是兇悍的，這樣的個性當然就無法改變。

▲▼整形,鼻子 。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

但是如果我是容易受影響的人，我透過整形讓自己看起來呆萌一點，這時候即使脾氣不好也會因為自己的形象受到影響，進而讓自己的個性慢慢地轉換，每天面對鏡子裡可愛的自己就算要生氣也會緩一緩吧，這就是改運的原則，當然我們用風水、用道法、用改變個性的方式，都可以算是改運，只是要選擇自己愉快的方式。

《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》

▲▼ 生活,運勢。（圖／時報出版提供）
作者：大耕老師
出版社：時報出版
出版日期：2023/05/09
ISBN：9786263537408

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