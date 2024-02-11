嘉美館4檔展覽初三開館　新春出遊品味嘉義獨特文化氛圍

▲▼ 新春假期嘉美館4檔展覽精采開幕 初三開館伴你一覽嘉藝 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立美術館（嘉美館）自開館以來，即不斷致力於梳理嘉義市美術史及在地藝術特色，並結合當代策展的視野及跨世代、跨領域的途徑，試圖轉化過往文化積累，以嶄新面貌呈現畫都嘉義豐碩的文化內涵。在2024年新春期間推出4檔精采展覽，分別是《懸置的界線》、《非日常路徑》、《打開藝術之門-桃城美展典藏作品展》、《世界在變》、歡迎民眾年節假期偕伴共遊美術館，一同品味嘉義獨特的文化氛圍。

黃敏惠市長表示，嘉美館的設立奠基於「畫都嘉義」的藝術人文特色與精神之中，嘉義作為一個快速發展的城市，美術館的職責不僅要發掘過往在地藝文內涵，且需持續發揚，並使其融入當代生活；在與時代接軌的今日，讓「全齡共享、世代宜居」的市政發展願景，能藉由嘉美館作為文化新絲路的起點，並串聯嘉義特色場館與地景，創造新美學、新經濟的文化軸帶，也是嘉美館開館以來持續努力的目標。透過現、當代藝術展覽、桃城美展及藝術教育區常設展的辦理，希望讓藝術更走入民眾的日常，在地扎根，讓嘉義成為更豐饒的藝術沃土。農曆春節嘉美館從除夕到初二休館(2/9-2/11)，初三(2/12)開館，誠摯邀請大家來美術館看展，體驗藝術的樂趣！

嘉美館今年所推出的首檔主題特展《懸置的界線》，由獨立策展人陳寬育所策劃，透過嘉義這座城市中，許多可見與不可見的線與邊界意象為起點，例如：北回歸線的游離與變動、連綿起伏的山陵地景、伐木運輸產業纜線、山岳攝影的寫生旅程等，以3項展覽子題，「線縷游」、「疆界注」、「懸置錄」，結合藝術家方慶綿、蘇旺伸、崔廣宇等人的作品，牽引出嘉義這座城市，由界線所組構而成的空間、領域及關係等一段段不為人知的故事。

而透過結合新媒體科技所推出數位虛擬展覽《非日常路徑》，則是嘉美館為了拓展多元展覽形態所作的嶄新嘗試，由邱誌勇教授擔任策展人，並透過「Cluster (クラスター)」VR社群平台，結合林玉山、王德瑜、陳敬元等人的作品，於虛實空間的整合串連，帶領觀眾透過虛擬替身，以各種意想不到的奇幻角度於虛擬展場中體驗作品，而實體空間中，更設置了藝術家王德瑜的新作《No. 107》，讓民眾能於嘉美館古蹟棟3樓圖書室親身體驗虛擬實境（Virtual Reality）裝置。藉由《非日常路徑》虛實整合的展覽空間及藝術作品，闡述源自日常，但超越日常生活的藝術概念，打造出一條讓觀眾重新認識及探索嘉義的「非日常路徑」，並呈現出後疫情時代所特有的藝術觀賞之道。

此外，《打開藝術之門-桃城美展典藏作品展》於新春假期間於嘉美館展出，為了持續發掘及培植優秀藝術人才，自1996年起嘉義市政府致力辦理「桃城美展」，此次展覽為嘉美館「打開藝術之門」系列展覽之一，以「典藏品」作為展覽核心，藉此映照出本館典藏脈絡，及嘉義市長久以來的藝術精神。此次展出集結近年來桃城美展首獎作品，從自身經驗出發，轉化為創作靈感，呈現藝術家多元的創作觀與生活樣貌，反映深層的生命狀態與當代價值，並在傳統藝術形式與框架下蛻變與突破，走出嶄新的風格，也希望觀眾在觀展過程中，感受並打開屬於自己的藝術之門。

寒假及春節假期間，想帶著孩子體驗藝術的樂趣嗎？不妨來嘉美館藝術教育區遊玩，動動身體，一起認識藝術！目前該區展示《世界在變》常設展，是一群小小策展人們共同策劃展覽。嘉美館與均勻製作合作的「大展身手做展覽－兒童策展工作坊」為展覽研究基礎，工作坊期間孩童們以嘉義藝術家－郭東榮《世界在變》系列作品發想，以豐富的色彩、充滿活力的線條與想像無限的造型，打造出以「玩樂」為主，兒童為兒童設計的抽象遊樂園。其中最特別的是，取自《世界在變》NO.90等比例畫作製成的裝置，孩童可將身體當成線條，悠遊於多樣的色塊中，從不同視角感受抽象畫。此外，展場規畫多元手動學習：拼圖遊戲區、色彩感覺遊戲區、小畫展區、軌道積木拼組、閱讀角等，期望透過郭東榮老師畫作和幾何造型積木，提供孩童創造、玩樂、閱讀與學習的多樣環境，透過小小策展人的孩童視覺語彙，吸引更多小朋友願意零距離的親近藝術。

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嘉義市立美術館

✦休館時間：113年2月9日(五)-2月11日(日)，除夕至初二

✦開館時間：2月12日(一)起9：00－17：00，初三起恢復正常時間

✦委外商店營業時間：

●「昭和J11咖啡館」、「燃石小鋪」和「誠品書店」：

2月9日和2月10日除夕和初一休息，2月11日至2月14日初二到初五，營業時間10:00-18:00

●J-BIIRU嘉啤酒：2月9日和2月10日除夕和初一休息，2月11日至2月14日初二到初五，營業時間11:30-21:00

配合嘉美館開館日期，各展覽資訊

《懸置的界線》，策展人 陳寬育

✦展期｜2024/1/27(六)－2024/05/12(日)

✦展場｜嘉美館1-3樓

✦參展藝術家｜方慶綿、何采柔、邱昭財、段沐、秦政德、陳建榮、陳愷璜、張程鈞、崔廣宇、楊元太、劉芸怡、魏柏任、蘇旺伸、蘇誼亭

《非日常路徑》，策展人邱誌勇教授

✦展期｜2023/11/01(三)－2024/02/18(日)

✦實體展場｜嘉美館1樓戶外區、2樓大三角區及古蹟棟3樓圖書室

✦虛擬展場｜https://chiayi.online/pathway/

✦實體展覽參展藝術家｜王德瑜、石孟鑫、蔡孟閶、王量

✦虛擬展覽參展藝術家｜蒲添生、林玉山、王德瑜、陳敬元

《打開藝術之門-桃城美展典藏作品展》

✦展期｜2024/1/30(二)－2024/04/7(日)

✦展場｜嘉美館側棟2樓特展廳

✦參展藝術家｜巫靜盈、余永裕、林建廷、凃緗檥、張倍源、張家馨、張偉喬、郭雅倢、陳麗玲、莊志輝、莊淑芬、鄧君浩、黃琨聰、黃當喜、黃奎竣、廖于甄、劉晏嘉、鄭羽函、蕭亦連、魏呈哲

《世界在變》

✦開放時間｜9：00-12：00； 13：30-16：30

✦展場｜嘉美館側棟1樓藝術教育區