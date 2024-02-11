　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉美館4檔展覽初三開館　新春出遊品味嘉義獨特文化氛圍

▲▼ 新春假期嘉美館4檔展覽精采開幕 初三開館伴你一覽嘉藝 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 新春假期嘉美館4檔展覽精采開幕 初三開館伴你一覽嘉藝 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立美術館（嘉美館）自開館以來，即不斷致力於梳理嘉義市美術史及在地藝術特色，並結合當代策展的視野及跨世代、跨領域的途徑，試圖轉化過往文化積累，以嶄新面貌呈現畫都嘉義豐碩的文化內涵。在2024年新春期間推出4檔精采展覽，分別是《懸置的界線》、《非日常路徑》、《打開藝術之門-桃城美展典藏作品展》、《世界在變》、歡迎民眾年節假期偕伴共遊美術館，一同品味嘉義獨特的文化氛圍。

▲▼ 新春假期嘉美館4檔展覽精采開幕 初三開館伴你一覽嘉藝 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉美館的設立奠基於「畫都嘉義」的藝術人文特色與精神之中，嘉義作為一個快速發展的城市，美術館的職責不僅要發掘過往在地藝文內涵，且需持續發揚，並使其融入當代生活；在與時代接軌的今日，讓「全齡共享、世代宜居」的市政發展願景，能藉由嘉美館作為文化新絲路的起點，並串聯嘉義特色場館與地景，創造新美學、新經濟的文化軸帶，也是嘉美館開館以來持續努力的目標。透過現、當代藝術展覽、桃城美展及藝術教育區常設展的辦理，希望讓藝術更走入民眾的日常，在地扎根，讓嘉義成為更豐饒的藝術沃土。農曆春節嘉美館從除夕到初二休館(2/9-2/11)，初三(2/12)開館，誠摯邀請大家來美術館看展，體驗藝術的樂趣！

嘉美館今年所推出的首檔主題特展《懸置的界線》，由獨立策展人陳寬育所策劃，透過嘉義這座城市中，許多可見與不可見的線與邊界意象為起點，例如：北回歸線的游離與變動、連綿起伏的山陵地景、伐木運輸產業纜線、山岳攝影的寫生旅程等，以3項展覽子題，「線縷游」、「疆界注」、「懸置錄」，結合藝術家方慶綿、蘇旺伸、崔廣宇等人的作品，牽引出嘉義這座城市，由界線所組構而成的空間、領域及關係等一段段不為人知的故事。

而透過結合新媒體科技所推出數位虛擬展覽《非日常路徑》，則是嘉美館為了拓展多元展覽形態所作的嶄新嘗試，由邱誌勇教授擔任策展人，並透過「Cluster (クラスター)」VR社群平台，結合林玉山、王德瑜、陳敬元等人的作品，於虛實空間的整合串連，帶領觀眾透過虛擬替身，以各種意想不到的奇幻角度於虛擬展場中體驗作品，而實體空間中，更設置了藝術家王德瑜的新作《No. 107》，讓民眾能於嘉美館古蹟棟3樓圖書室親身體驗虛擬實境（Virtual Reality）裝置。藉由《非日常路徑》虛實整合的展覽空間及藝術作品，闡述源自日常，但超越日常生活的藝術概念，打造出一條讓觀眾重新認識及探索嘉義的「非日常路徑」，並呈現出後疫情時代所特有的藝術觀賞之道。

▲▼ 新春假期嘉美館4檔展覽精采開幕 初三開館伴你一覽嘉藝 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，《打開藝術之門-桃城美展典藏作品展》於新春假期間於嘉美館展出，為了持續發掘及培植優秀藝術人才，自1996年起嘉義市政府致力辦理「桃城美展」，此次展覽為嘉美館「打開藝術之門」系列展覽之一，以「典藏品」作為展覽核心，藉此映照出本館典藏脈絡，及嘉義市長久以來的藝術精神。此次展出集結近年來桃城美展首獎作品，從自身經驗出發，轉化為創作靈感，呈現藝術家多元的創作觀與生活樣貌，反映深層的生命狀態與當代價值，並在傳統藝術形式與框架下蛻變與突破，走出嶄新的風格，也希望觀眾在觀展過程中，感受並打開屬於自己的藝術之門。

▲▼ 新春假期嘉美館4檔展覽精采開幕 初三開館伴你一覽嘉藝 。（圖／嘉義市政府提供）

寒假及春節假期間，想帶著孩子體驗藝術的樂趣嗎？不妨來嘉美館藝術教育區遊玩，動動身體，一起認識藝術！目前該區展示《世界在變》常設展，是一群小小策展人們共同策劃展覽。嘉美館與均勻製作合作的「大展身手做展覽－兒童策展工作坊」為展覽研究基礎，工作坊期間孩童們以嘉義藝術家－郭東榮《世界在變》系列作品發想，以豐富的色彩、充滿活力的線條與想像無限的造型，打造出以「玩樂」為主，兒童為兒童設計的抽象遊樂園。其中最特別的是，取自《世界在變》NO.90等比例畫作製成的裝置，孩童可將身體當成線條，悠遊於多樣的色塊中，從不同視角感受抽象畫。此外，展場規畫多元手動學習：拼圖遊戲區、色彩感覺遊戲區、小畫展區、軌道積木拼組、閱讀角等，期望透過郭東榮老師畫作和幾何造型積木，提供孩童創造、玩樂、閱讀與學習的多樣環境，透過小小策展人的孩童視覺語彙，吸引更多小朋友願意零距離的親近藝術。

---
嘉義市立美術館
✦休館時間：113年2月9日(五)-2月11日(日)，除夕至初二
✦開館時間：2月12日(一)起9：00－17：00，初三起恢復正常時間
✦委外商店營業時間：
●「昭和J11咖啡館」、「燃石小鋪」和「誠品書店」：
2月9日和2月10日除夕和初一休息，2月11日至2月14日初二到初五，營業時間10:00-18:00
●J-BIIRU嘉啤酒：2月9日和2月10日除夕和初一休息，2月11日至2月14日初二到初五，營業時間11:30-21:00

配合嘉美館開館日期，各展覽資訊
《懸置的界線》，策展人 陳寬育
✦展期｜2024/1/27(六)－2024/05/12(日)
✦展場｜嘉美館1-3樓
✦參展藝術家｜方慶綿、何采柔、邱昭財、段沐、秦政德、陳建榮、陳愷璜、張程鈞、崔廣宇、楊元太、劉芸怡、魏柏任、蘇旺伸、蘇誼亭

《非日常路徑》，策展人邱誌勇教授
✦展期｜2023/11/01(三)－2024/02/18(日)
✦實體展場｜嘉美館1樓戶外區、2樓大三角區及古蹟棟3樓圖書室
✦虛擬展場｜https://chiayi.online/pathway/
✦實體展覽參展藝術家｜王德瑜、石孟鑫、蔡孟閶、王量
✦虛擬展覽參展藝術家｜蒲添生、林玉山、王德瑜、陳敬元

▲▼ 新春假期嘉美館4檔展覽精采開幕 初三開館伴你一覽嘉藝 。（圖／嘉義市政府提供）

《打開藝術之門-桃城美展典藏作品展》
✦展期｜2024/1/30(二)－2024/04/7(日)
✦展場｜嘉美館側棟2樓特展廳
✦參展藝術家｜巫靜盈、余永裕、林建廷、凃緗檥、張倍源、張家馨、張偉喬、郭雅倢、陳麗玲、莊志輝、莊淑芬、鄧君浩、黃琨聰、黃當喜、黃奎竣、廖于甄、劉晏嘉、鄭羽函、蕭亦連、魏呈哲

《世界在變》
✦開放時間｜9：00-12：00； 13：30-16：30
✦展場｜嘉美館側棟1樓藝術教育區

 
ET快訊
女性好友「後背包藏套套」　他震驚：確定母胎單
鳳梨新婚後第一次過年　「老婆初二沒回娘家」原因超暖心
4妹子凌晨躺地鬼吼鬼叫　三重人怒：不用睡覺？
徐新洋娶辣妻「做人進度曝光」！　揭和公公徐乃麟私下關係
明晨下探6度！初三回溫好天氣到開工　下一波冷空氣時間點曝
21萬旅歐住漏水房！她曝飯店背景「是古蹟」想住了　黃大米又開
初二回台中娘家500人齊聚！　最年長102歲...最小1歲
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

千年神木在市區！台中茄苳樹1032歲　成神收萬名乾兒子

嘉義市獲「台灣景觀大獎」7大獎　嘉義美街圖鑑奪傑出獎

失智翁房門反鎖屋內5小時　滴食未進家屬急攔警求助

嘉美館4檔展覽初三開館　新春出遊品味嘉義獨特文化氛圍

黃敏惠初二廟宇發放小紅包　力薦市區小旅行

翁章梁發春節紅包　5元放金龍嘴咬為鄉親帶來財運。

東港清真寺新春祈福　屏東移民署關懷漁工發送400件發熱衣

溫馨初二回娘家！西螺福興宮太平媽契子女　喜領專屬禮品保安康

年初二爆車潮！屏警持續啟動調撥車道+長綠號誌　確保交通順暢

辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」　金門衛生局無查獲違規產品

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

羅威那背小書包「臭臉靠牆」　斜眼瞪主人：我不要去上學

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

千年神木在市區！台中茄苳樹1032歲　成神收萬名乾兒子

嘉義市獲「台灣景觀大獎」7大獎　嘉義美街圖鑑奪傑出獎

失智翁房門反鎖屋內5小時　滴食未進家屬急攔警求助

嘉美館4檔展覽初三開館　新春出遊品味嘉義獨特文化氛圍

黃敏惠初二廟宇發放小紅包　力薦市區小旅行

翁章梁發春節紅包　5元放金龍嘴咬為鄉親帶來財運。

東港清真寺新春祈福　屏東移民署關懷漁工發送400件發熱衣

溫馨初二回娘家！西螺福興宮太平媽契子女　喜領專屬禮品保安康

年初二爆車潮！屏警持續啟動調撥車道+長綠號誌　確保交通順暢

辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」　金門衛生局無查獲違規產品

初三北返高峰！國道18個地雷路段一次看　5路段一路塞到深夜

千年神木在市區！台中茄苳樹1032歲　成神收萬名乾兒子

鳳梨新婚後第一次過年　「老婆初二沒回娘家」原因超暖心

樓下養狗吠不停　無業婦「半夜敲地板」巨響報復代價不輕

交往3月火速訂婚！空軍爸急阻止「當面警告3承諾」　主播虞承璇3年生2娃

大樓驚現「紅磚封死全部窗戶」！內行：存放骨灰的…神秘屋主現身

親戚來家裡拜年！自家水槽「多2架社恐飛機」　瞪眼不說話笑翻媽

初三「12生肖財運」出爐！命理師斷言：「這類人」會中彩券

4妹子初二凌晨躺地鬼吼鬼叫！三重人怒：不用睡覺？　警回應了

遭退養受創！心碎貓進新家「吃成肥海參」媽暖喊：初二不用回娘家

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

地方熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

命理師教龍年如何趨吉避凶

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次

失蹤獨居婦寒夜獨行山路　警助團聚

台南學甲慈濟宮紀念金幣、紅包熱鬧摸彩

賴清德、黃偉哲大年初一台南參拜祈福發紅包

曾預言女總統！南鯤鯓代天府國運籤曝

92歲嬤收「幽靈包裹」怕遇詐　真相讓她好窩心

不用人擠人！高雄走春「8處小眾景點」

南投市路邊停車智慧收費3／1上路

台中釣客枋寮海釣　修釣竿車反鎖心慌急求警

台南亞太棒球村成棒主球場主體雛形完成

東港好鎮春節年街活動登場　警籲配合交通管制

免費走春景點！12米高黑色恐龍登陸高雄港

更多熱門

相關新聞

誠品書店期間限定店進駐嘉美館

誠品書店期間限定店進駐嘉美館

融合新舊設計與文化的嘉義市立美術館，2020年9月嶄新登場以來，吸引無數民眾遊客造訪，迅速成為嘉義最新文化地標及網美打卡景點，更首度進駐誠品書店期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，邀請久居嘉義的藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫，並提供逾千款由國外時尚大師設計的特色繪畫書寫文具，讓粉絲一次擁有。

嘉市光影展音樂祭吸人潮

嘉市光影展音樂祭吸人潮

關鍵字：

嘉美館

讀者迴響

熱門新聞

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

父母過世！哥邀除夕圍爐突說不在家...他聽笑聲崩潰

柯震東親回「牽手安心亞」　夜店遞千元鈔真相曝

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

前兄弟投手新跑道　考進海軍後勤

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面