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誠品書店期間限定店進駐嘉美館 　網美文青必追打卡點

▲▼ 「藝術與閱讀的美好邂逅」 誠品書店進駐嘉美館開展期間限定店 逾千款特色繪畫書寫文具 等你一次來收藏 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠介紹誠品書店 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

融合新舊設計與文化的嘉義市立美術館，2020年9月嶄新登場以來，吸引無數民眾遊客造訪，迅速成為嘉義最新文化地標及網美打卡景點，更首度進駐誠品書店期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，邀請久居嘉義的藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫，並提供逾千款由國外時尚大師設計的特色繪畫書寫文具，讓粉絲一次擁有。誠品書店亦以美術館門框窗櫺「湖水綠」等12款代表色，策畫「來嘉探索‧美的顏色」主題展，邀請讀者從色彩探索美術館的萬千風情。

▲▼ 「藝術與閱讀的美好邂逅」 誠品書店進駐嘉美館開展期間限定店 逾千款特色繪畫書寫文具 等你一次來收藏 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠邀請民眾逛誠品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「誠品回「嘉」了!」黃敏惠出席指出，誠品書店隔了10年在讀者引頸期盼下，回到了文化新絲路的起點-美術館內。如今嘉義市立美術館已經是全國討論的焦點，雖然資源最少，但文化的能量讓人震撼。誠品的品牌是台灣的光榮，他們用心的經營將當地的生活和藝文做最好的結合，也讓大家看到嘉義市立美術館。

黃敏惠強調，「嘉義市不缺少美，缺少發現」!時尚就是跟生活作結合，讓生活過得更美好。誠品書店嘉義美術館限定店是一個閱讀好書、接近美術館、接近嘉義畫都最直接的入口。黃敏惠市長並打趣地說，「進來誠品最麻煩的事，就是想把所有的東西都搬回家，因為非常精采」!

▲▼ 「藝術與閱讀的美好邂逅」 誠品書店進駐嘉美館開展期間限定店 逾千款特色繪畫書寫文具 等你一次來收藏 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲Karlbox繪圖美術用品盒 全球限量2500份 。（圖／記者翁伊森翻攝）

誠品書店資深協理張曉玲說，此次至嘉義市是個特殊的緣分，去年屏東總圖開幕時遇到嘉義市文化局局長，透過文化局及美術館的促成，認識島語未來的執行長 葉欣芝，今天書店才有如此美麗的呈現，她表示會配合美術館的策展進行主題書展，讓誠品變成活潑又動態的書店。

此次誠品進駐嘉義市立美術館開展期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，呼應嘉義「畫都」人文歷史及美術館特色。其中，最受矚目的為精選「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與德國百年書寫品牌輝柏聯名設計專業繪圖文具盒「KARLBOX」，這款由黑色山毛櫸木與立體鉚釘打造的時尚藝術文具寶盒「KARLBOX」，全球限量2500組，有6個抽屜加1個頂層，可收納350件專業繪圖工具與配件，設計感十足，相當吸睛。

▲▼ 「藝術與閱讀的美好邂逅」 誠品書店進駐嘉美館開展期間限定店 逾千款特色繪畫書寫文具 等你一次來收藏 。（圖／記者翁伊森翻攝）

誠品書店嘉美館期間限定店也將隨美術館展覽主題，規劃相應活動與選書推薦，呈現嘉美館獨有的閱讀風景，其中的選書《原來如此，美術館》以難得一見的「大透視」角度與輕鬆幽默的繪本形式，帶領孩子一窺美術館的後台秘辛與策展始末。藝術家梁紹偉及誠品書店張曉玲協理也分別致贈《嘉義，旅行與速寫》與《誠品時光》」一書予黃敏惠市長，現場氣氛熱鬧。

誠品書店近年來持續以多元型態開展實體閱讀場域，而以限定店形式接續進駐的店點皆各有特色，嘉義市立美術館限定店。即日起民眾來嘉義市立美術館限定店打卡，即可免費獲得「黑松沙士ｘ誠品設計聯名瓶」乙罐；不限金額消費再贈藝術家董陽孜揮毫的辛丑年福字春聯一組；誠品人會員還有機會抽中台灣皮革手作工藝品牌Zuny造型動物書擋，好康多多，歡迎民眾趕緊來衝一波。此外，限定店營業時間從每周二至周日上午11:00至晚上9:00，周一休館。春節期間休除夕及初一兩天，其餘時間皆開放營業，歡迎民眾利用閒暇之餘，來「嘉」與閱讀進行一場美好的邂逅。

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