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東港清真寺新春祈福　屏東移民署關懷漁工發送400件發熱衣

▲屏東移民署發送400件發熱衣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東移民署發送400件發熱衣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為與外籍漁工一起歡度新年，移民署南區事務大隊屏東縣服務站與專勤隊於今(11)日大年初二在東港鎮，參加印尼海員同鄉聯誼會及清真寺共同舉辦的「新春祈福會禮Donggang Pingtung Bersolawat 2024」活動，並於活動中發放400件發熱衣、全新內衣褲、二手衣物若干箱，以及白米、泡麵罐頭等物資，透過關懷外籍漁工讓他們感受臺灣的溫暖，安心過好年。

▲屏東移民署發送400件發熱衣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東移民署發送400件發熱衣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港清真寺於2018年初落成，是全臺第一間由外籍船員獨立募資改建的清真寺，也是屏東縣首座清真寺，過去5年多以來，已成為東港與鄰近鄉鎮穆斯林的信仰中心。

參與這次活動有駐臺北印尼經濟貿易代表處、伊斯蘭教士聯合會高雄分會及屏東分會、臺灣印尼穆斯林協會高雄分會等上千名漁工。

屏東縣服務站現場宣導「入出國及移民法」新法修正重點，如外國人申請居留延期者，放寬居留期限屆滿前3個月內申請，另外對於逾期者加重罰則，自113年3月1日起提高罰鍰為新臺幣1萬元至5萬元等新措施。

在東港工作的漁工多數來自印尼及菲律賓等熱帶地區國家，向來習慣溫暖氣候，臺灣的冬季對他們而言非常難受，尤其屏東氣候日夜溫差大，一不小心就容易受寒感冒。屏東縣服務站及專勤隊因此特別媒合慈善團體靈雲功德會，轉贈發送禦寒衣物及物資。

屏東清真寺長老以利來自印尼，他表示，為了給家鄉妻兒更好的生活，同鄉們選擇到臺灣來工作，但臺灣的物價對他們而言相對較高，很多人連剪頭髮都捨不得，真的很感謝移民署及雲靈功德會，讓離鄉背井的同鄉們能在佳節期間感受到無比溫暖。

屏東縣服務站主任武淑賢表示， 寒流來襲，漁工朋友們對於寒冷的天氣較無法適應，因此特別媒合靈雲功德會，發放禦寒衣物等物資，用實際行動將溫暖傳遞至外籍漁工的心靈，讓他們能感受到臺灣的人情味。也呼籲新住民及外籍移(漁)工朋友們，年節選禮或準備餐點時千萬要小心，切勿跨境郵寄或購買含有肉類製品來臺，不要因為想念家鄉味，誤觸法網而付出高額罰款。

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東港清真寺發熱衣移民署

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