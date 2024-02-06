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社會 社會焦點 保障人權

出租套房變砲房！細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票向同鄉炫富

記者許宥孺／高雄報導

一名越南女子去年透過觀光名義來台偷打工，沒想到付了高額仲介費卻是被騙來賣淫，她花了好幾個月才逃脫賣淫集團控制，向警方自首。檢警掌握事證，日前到屏東查獲15名人蛇集團，全案已依法移送偵辦；另逮到4名越南、泰國籍賣淫女子，警方調查，這些賣淫女子生活揮霍行徑又高調，經常拍大把鈔票、大龍蝦照片向同鄉炫富，疑似要吸引友人來台，不過已全數遣送返國。

▲▼出租套房變砲房！細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票向同鄉炫富。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲細肩爆乳女來台賣淫，人蛇集團租下屏東市區套房作為性交易地點。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名越南女子透過有條件式免簽入境，原本以為付了高額仲介費，就能來台灣放心偷打工，沒想到卻和跨國賣淫集團牽上線，逼得她只能賣淫還債。去年年初她到高雄賣淫，趁隙逃脫馬伕控制，向移民署南區事務大隊高雄市專勤隊自首，並供出集團有人口販運性剝削情形。

▲▼出租套房變砲房！細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票向同鄉炫富。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方逮捕15名嫌犯、4名賣淫女子。（圖／記者許宥孺翻攝）

案經屏東地檢署檢察官指揮，專案小組歷經1年跟監蒐證，近日兵分多路前往15名犯嫌住家搜索，並拘提相關嫌犯到案，現場查扣多部犯案手機、保險套、潤滑液、大量帳冊及不法所得等贓證物。

警方調查，24歲徐姓主嫌原本從事室內裝修，接案後，得知若有屋主有意將套房出租，他便租下屏東市區套房以利藏匿跨國賣淫女子。為分散風險，徐男還以套房式小規模管理賣淫地點，並不定期遷移分租套房來躲避警方查緝。

▲▼出租套房變砲房！細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票向同鄉炫富。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼賣淫女子形較高調，拍手捧龍蝦、大把鈔票照片向同鄉炫富。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼出租套房變砲房！細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票向同鄉炫富。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方另於套房逮捕2名越南籍、2名泰國籍女子，4人都是利用短期免簽證來台賣淫，打算在台灣好好大賺一筆。警方調查，這些賣淫女子平日生活揮霍，行徑還相當高調，經常會拍捧著高單價生猛海鮮、大把鈔票等照片給同鄉友人炫富，絲毫不避諱賣淫的行徑，不排除是要吸引友人來台一起撈。另有部分賣淫女子則是受騙來台，並被人蛇集團控制賣淫還債。

▲外籍賣淫女子捨不得套房內男客贈送的大型絨毛玩偶，央求讓她把玩偶一同帶回家鄉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲賣淫女子捨不得套房內男客贈送的大型絨毛玩偶，央求讓她把玩偶一同帶回家鄉。（圖／記者許宥孺翻攝）

逮捕過程中，其中一名女子還捨不得套房內男客贈送的大型絨毛玩偶，竟央求專案小組人員，讓她把玩偶一同帶回家鄉，讓警方超級傻眼。偵訊後，4名女子已被遣送返國。全案調查後，將15名犯嫌依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，其中6名集團成員羈押獲准。

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