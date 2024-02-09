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印度拆除伊斯蘭違建！穆斯林氣到暴動「槓上政府」　已2死百餘傷

▲▼印度政府因拆除2座伊斯蘭違建建築，引發當地暴動，目前已造成2死數百傷。（圖／翻攝自X）

▲印度政府因拆除2座伊斯蘭違建建築，引發當地暴動，目前已造成2死數百傷。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者林行健新德里9日專電

印度宗教對立出現激化跡象，北部城鎮地方政府昨天拆除一座伊斯蘭教學習中心及一座清真寺，引發當地暴動，截稿時已有2死及百餘人受傷。

印度北阿坎德省（Uttarakhand）哈爾德瓦尼市（Haldwani）市政管理機構昨天派隊拆除被認定為違章建築的一座伊斯蘭教學習中心與一座清真寺，社區居民阻止不成，雙方爆發肢體衝突，石塊與棍棒齊飛。

由於暴動失控，哈爾德瓦尼地方當局昨晚宣布宵禁、切斷網路通訊，並准許警察向暴民開槍，各級學校今天也暫時停課。

北阿坎德省警方今天表示，有2人在暴亂中喪生，至少100多人受傷，其中許多是警察及工程人員。

哈爾德瓦尼距印度首都德里約300公里。根據「今日印度」電視台的影片，警局、車輛遭人縱火，醫院內擠滿等待包紮傷口的警員。

網路上已充斥各種仇恨訊息，穆斯林族群認為自己被針對及冒犯，而印度教族群則指責穆斯林違法在先，還攻擊公務人員。

印度即將於今年第2季舉行國會下議院大選，但選舉委員會尚未公告確切日期。

基於中世紀穆斯林征戰印度、穆斯林王朝疑似拆除印度教神廟並在原址上改建清真寺，以及印度與巴基斯坦依宗教分治時的不愉快過往等歷史，穆斯林與印度教徒迄今仍難解心結。

有觀察人士擔憂，隨著選舉接近，恐有政治人物藉用歷史情結來操弄宗教情緒，試圖從中獲利。

在過去一週之內，印度首都德里（Delhi）一座號稱已有600年至800年歷史的清真寺，同樣被指是違章建築而被拆除；印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）地方法院則是批准印度教徒進入一座具爭議清真寺的地下室，依印度教儀式做禮拜。

上述事件讓地方緊張氛圍不斷升高。

根據2011年的全國普查，印度約有79.8%民眾為印度教徒、14.2%為穆斯林；若單就哈爾得瓦尼而言，有57.84%民眾為印度教徒、41.89%為穆斯林。

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