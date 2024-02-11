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大陸 大陸焦點 特派現場

余茂春：習近平可能將台灣作為下次總體戰爭的起點

▲前美國國務卿龐佩奧首席政策顧問、哈德遜研究所中國中心主任余茂春訪台之餘，應台灣智庫邀請出席公開演講會。（圖／記者陳弘修攝）

▲哈德遜研究所中國中心主任余茂春。（圖／記者陳弘修攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春日前接受《美國之音》專訪，他認為，中共領導人習近平若務實考量代價、機會和能力，攻台的可能性已不高。不過，他也強調，習近平行事以冒險著稱，仍可能將台灣作為發動下一次總體戰爭的起始點。

哈德遜研究所1月底組團訪台，拜會台灣朝野政治人物，其中也包含了將於5月就職總統的賴清德。余茂春也是訪團中的一員，他提到，中共屢以「有殺氣」的恫嚇方式企圖影響台灣選民的投票意向，但往往適得其反，尤其今年大選結果再次證明，台灣人「真不吃這一套」。

余茂春表示，台灣為全世界樹立了一個有效執行民主過程的榜樣，而且民主深化後的台灣與中國的關係也早就跳脫統獨的主權之爭，形成民主與獨裁體制的強烈對比。

▼中共總書記習近平。（圖／路透社）

▲▼習近平。（圖／路透社）

余茂春指出，習近平若務實考量「代價、機會和能力」，武統攻台的可能性並不高，打台灣也不是那麼容易的，因為兩棲作戰，中共在這方面需要很多技術上和軍事技能上的進步，「習近平不能採取攻台行動最主要的因素，就是他沒有這種機會，這種機會不是他自己製造的，是可由國際社會、由美國領導的自由世界否決掉。」

不過，余茂春也警告，習近平行事以冒險著稱，仍可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點，因為中共是一個侵略性極強的政權，「尤其中國已在全球擴張軍事基地和籌劃軍力的投射，而中共對重要資源和供應鏈的控制也都是建立在全球設想的基礎。」

▲▼習近平,中共中央政治局常委,丁薛祥。（圖／路透社）

余茂春還說，基於中共的杯葛，台灣的國際地位未得到應有的承認，他建議台灣創建多邊聯盟，以創新的思維和外交手段來打造國際形象和國際空間，「台灣有宗教和學術等中國缺乏的自由價值和優勢，若成立世界宗教自由聯盟，自然就排除不夠格的中國，成為當然成員。」

川普擔任美國總統期間，余茂春是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策和規劃顧問，是川普時期美國對華政策的重要幕後成員。

▼余茂春曾是蓬佩奧的首席中國政策顧問。（圖／翻攝自美國國務院）

▲▼余茂春。（圖／翻攝自美國國務院）

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