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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普丁向習近平稱「反對台灣挑釁中國」　外交部駁斥：謬論、嚴厲譴責

▲▼普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

針對中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁8日通話，普丁表示「恪守一中原則…反對台灣挑釁中國」，以及俄國外交部副部長魯登科（Andrey Rudenko）接受俄國官媒塔斯社（TASS）訪問，聲稱「台灣是美國向北京施壓的工具；台海局勢屬中國內政...台灣是中國不可分割的一部分」等謬論，外交部嚴正駁斥，並對中俄兩國沆瀣一氣，一再貶損我國主權，表達嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，中俄兩個極權國家任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部指出，中國共產黨專制政府多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國；俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略戰爭，導致烏國生靈塗炭。中俄兩國近年來更一唱一和，不斷地破壞以規則為基礎的國際秩序，已是國際社會不穩定和動亂的根源。

外交部強調，台灣是守護民主陣營的前線，台灣人民與政府將團結一致，堅定悍衛國家主權，抵禦共產中國的文攻武嚇，並持續加強與民主陣營國家合作，遏制威權擴張，以守護台海和平與安全，並維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。

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