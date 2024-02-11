1盒價差近200元！藍莓「智利vs.秘魯」差在哪？內行人點出關鍵

▲左為祕魯藍莓，右為智利藍莓，一盒價差近200元。（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／CTWANT

近日有網友在美式賣場Costco發現，一樣都是藍莓，祕魯進口的藍莓要價249元，但是智利進口的藍莓卻要439元，兩者重量也十分接近，不懂為何會有如此龐大的落差。而不少網友直接點名「祕魯」的藍莓比較沒有那麼好吃。

有網友在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，內容中表示，他在Costco買東西時注意到，空運智利和秘魯藍莓，兩者價位差很大。而從該名網友上傳的照片可以看到，平平都是510公克的藍莓，祕魯藍莓要價249元，空運來台的智力藍莓價格卻是439元，兩者之間的價差接近200元。

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貼文曝光後，隨即引起不少網友討論，當中就有網友留言表示「我在家樂福買過，秘魯不好吃」、「一分錢一分貨吧？！我的經驗祕魯的水果別買」、「秘魯的有的可能會有纖維質的口感」、「秘魯難吃，口感忽忽（台語）還是軟的，拿來做果醬還可以」、「秘魯雖比較大顆，但沒那麼好吃」。

有專業網友提醒「這個要注意看梗的地方，要是梗的地方有白白的，那可不是保護蠟，有可能發霉了，要注意看啊！」「智利藍莓去全聯買便宜很多，前天去買一送一每盒125g2盒130元而已，好市多越來越沒價格優勢了！」

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