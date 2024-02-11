屁股痛到腳麻！醫曝不一定是「坐骨神經痛」警告：恐是這裡發炎

▲久坐可能造成屁股痛、腳麻等梨狀肌症候群症狀。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

屁股痛不一定是坐骨神經痛，神經外科醫師謝炳賢表示，很多人出現類似的感覺，會誤以為是椎間盤突出所造成的坐骨神經痛，雖然部位及症狀很類似，不過其實很多時候也可能是因為梨狀肌腫脹發炎，同時伴隨緊繃時，而產生麻木疼痛的感覺。

謝炳賢在粉專《守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術》表示，梨狀肌是在臀部深層臀大肌下方的三角狀肌肉，左右各一塊，主要幫助髖關節做出外轉動作，並協助穩定骨盆，當梨狀肌因為重複動作或壓迫（如久坐久站、翹腳、運動傷害等），導致發炎腫脹或緊繃時，壓迫到下方通過的坐骨神經，而出現類似的屁股痛、腳麻等症狀。

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梨狀肌症候群有哪些症狀？謝炳賢指出，梨狀肌症候群最主要的症狀是在臀部深處會有明顯痛點，在變化姿勢時會特別疼痛，且症狀大多會出現在單側，而疼痛感也有可能會從臀部延伸至腳底，嚴重時會影響走路，出現跛行無力的狀況。

至於和椎間盤突出有什麼差異，謝炳賢說明，椎間盤突出所造成的坐骨神經痛常常會和梨狀肌症候群搞混，兩者主要的差異在於，椎間盤突出為椎間盤的髓核擠出而壓迫脊椎神經根；而梨狀肌症候群則是肌肉發炎腫脹的壓迫神經，一般不會出現腰痛的症狀。

謝炳賢提到，保守治療的主要目的為緩解梨狀肌的緊繃僵硬，一般會採取消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，同時搭配復健治療，而較積極的治療則會考慮採增生療法，幫助周圍組織修復，並強化骨盆的穩定，以達到改善疼痛。

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