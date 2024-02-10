春節管制燃放爆竹煙火！花蓮加強聯合稽查取締　最高罰15萬

▲花蓮縣政府加強聯合稽查取締違法施放爆竹煙火及違法設攤情況。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

不少民眾趁著春節連續假期準備放飛自我，夜以繼日享受燃放鞭炮煙火帶來的刺激和樂趣，但花蓮縣政府仍請民眾注意燃放管制時段，以免荷包失血。

花蓮縣政府考量春節期間民眾燃放爆竹煙火習慣，同時為兼顧台灣傳統祭祀禮儀文化及民眾生活品質之訴求，針對特殊節日（如元旦、春節、元宵節等）的管制時段加以修訂：「特殊節日自翌日一時起至七時止不得施放」，呼籲民眾在享受施放煙火爆竹同時，勿忘遵守管制時段，避免影響周邊安全及住家安寧，還可能受罰。

花蓮縣政府自小年夜起至元宵節，針對七星潭風景區及太平洋公園等區域，加強聯合稽查專案勤務，取締違法施放爆竹煙火及違法設攤情況。

環保局也表示，除了特殊節日可施放至凌晨1時，其他時間花蓮縣轄內於晚上10時至隔日上午7時，禁止施放爆竹、煙火，違反相關規定經稽查舉證最高可處3-15萬元罰鍰，如未遵行者，按次連續處罰。提醒民眾勿以身試法。

花蓮縣消防局將加強爆竹煙火非法製造、儲存、販賣、施放及宣導工作。民眾也可撥打119檢舉專線，踴躍檢舉非法製造、儲存爆竹煙火等不法情事，以確保公共安全。

發現燃放鞭炮、深夜喧嘩等噪音擾民等行為，民眾可透過以下申訴管道來尋求協助：

1.製造噪音、深夜喧嘩等不具持續性或不易量測噪音，妨害公眾安寧者，民眾可撥打110（花蓮縣警察局）

2.非特定節日及管制時段，有施放爆竹煙火等行為，民眾可撥打119（花蓮縣消防局）。

3.有空氣、噪音污染行為則可撥打24小時公害陳情電話03-8233131（花蓮縣環境保護局）。