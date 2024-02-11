黃捷坦然面對「太年輕」標籤　跟韓國瑜當同學：過去的事就放下吧

▲新科立委黃捷是本屆國會「最年輕」的立委。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年31歲的民進黨立委黃捷是本屆國會最年輕立委，一登場就成為全場「嬌」點。面對與昔日「翻白眼」當事人、立法院長韓國瑜變成同班同學，她笑說，過去的事情事情就放下吧，希望可一起做一些對台灣有貢獻的事情，把這個班級經營好。她也坦然面對外界對自己「太年輕」的標籤，自認就是要更努力，證明年紀與問政品質不是劃上等號。

黃捷在農曆年前接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談及與韓國瑜將在國會相逢一事，她說，「真的蠻有緣的！」不只過去在議會，現在突然變成國會的同班同學，兩人還都抽到青島二館的辦公室，可能會當「室友」，可以說是「萬中選一」。

回顧過去1年立委選戰，民進黨立委趙天麟因緋聞案退選，黃捷臨危授命，以現任議員之姿跨區挑戰立委，最終憑藉高雄市長陳其邁全力支持，如願挺進國會。她回顧，過去1年對自己來說最難的事情，是從「單打獨鬥」轉換為「團隊作戰」，在這麼短的時間內，突然要以民進黨提名的候選人身份參選立委，本身就是一件越級打怪的事情，同時又背負隊友們龐大的期待，對她來說，是一件非常令人焦慮的事情。

黃捷坦言，立委的選舉團隊非常龐大，要在短時間內整合趙天麟和自己的團隊，加上龐大的基層組織系統，常常會擔心無法帶著大家往前衝。「能夠撐起來，真的阿彌陀佛」，她說，其實在選戰過程中，陳其邁、趙天麟全力相挺，團隊也花了很多功夫化解基層對自己「太年輕」的質疑，當中最關鍵的人物是陳、趙兩人，他們讓支持者知道「為什麼要投給黃捷」。

黃捷談及，她25歲參選高雄市議員，當時就面對「太年輕」、「小女生」、「沒有社會經驗」等鋪天蓋地的質疑，因此，她認為自己還蠻能與這種聲音共處的，「我覺得就是要更努力，比別人更花力氣去做功課，證明年紀與問政品質不是劃上等號」。

她說，從政之後，她把人生的全部都放在政治上面，所有心思都在跑基層、經營社群、做選服、準備問政的內容，而在進入國會後，「學長姐們」陳其邁、立委陳亭妃等人也給予自己鼓勵，因為他們也都是30歲左右擔任立委，「真的要告訴自己，我沒有不努力的本錢」。

面對開議後即將分配委員會，黃捷表示，她的第一志願是社會福利及衛生環境委員會，除了符合本身公衛背景，過去擔任黨團助理時，參與《勞動基準法》修法過程，主責的常設委員會就是衛環委員會。她細數，目前她已經著手盤點幾項重要工作項目，也向「學長」前立委林昶佐請教，包括被視為性別最後一塊拼圖的《人工生殖法》修法、台灣國會香港友好連線與其他人權法案，都是預計接手的任務。