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大陸 大陸焦點 特派現場

美菲在南海舉行聯合軍演之際　解放軍同日在南海例行巡航

▲▼菲律賓、美國在不到3個月期間已於南海進行3次聯合巡邏和海上合作行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與菲律賓在南海舉行海上聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國與菲律賓在南海舉行海上聯合軍演之際，大陸解放軍南部戰區9日晚間發布消息稱，當天南部戰區組織海空兵力位南海海域進行例行巡航。戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。

菲律賓軍方公布，9日與美國在南海舉行海上聯合軍事演習，是自去年11月以來的第三次。菲律賓武裝部隊參謀長布勞納說，軍演表明兩國對自由開放印太地區的承諾，並促進緊密合作，進一步增強雙方的海上能力。

菲美兩國去年11月21日首度展開為期3天的海上合作行動，聯合巡邏地點包括南海和近台灣的巴丹群島（Batanes）。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當時在社群媒體表示，「我們的目標是透過合作努力強化區域安全，並與美國建立無縫夥伴關係，以維護我們的共同利益。」

據《環球時報》報導，軍事專家張軍社9日晚間表示，「南部戰區在除夕發布當天開展軍事行動的消息，一方面說明解放軍時刻枕戈待旦，堅決捍衛國家主權和安全，請全國人民放心。另一方面也是對企圖在春節這個中國人民傳統節日圖謀不軌的個別國家發出警告，即無論何時解放軍都不會放鬆戒備，對我當面海空域發生的任何動態情況都會嚴密掌握，並隨時做出反應。」

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