台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

▲台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲、立委陳亭妃等人，除夕夜特別出席啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應2024「台南400」、「府城行春」及「2024台灣燈會埕南燈區－枋溪合境」活動，台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲9日除夕夜特別出席啟燈儀式，立委陳亭妃、台南市議會議長邱莉莉、議員蔡宗豪、沈震東、陳怡珍皆到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，今年是台南400，各項精彩活動已陸續登場，台灣燈會安平燈區已經開展，高鐵燈區即將在2月24日啟燈。此外，在市區也有一系列燈會，歡迎民眾來到埕南燈區慢遊賞燈祈願，探索在地深厚的文化底蘊。

台灣府城隍廟主委郭榮哲說明，這是廟方首次以「珠璣天算」參與府城燈會盛事，台灣府城隍廟為埕南燈區「枋溪合境」的首站，主燈靈感來自廟內城隍爺撥算善惡的「大算盤」及發人深省的警語，此次主燈設計以算珠轉化為珠燈藉以點化人心，也結合廟內勸世警語的鏡像文字，傳遞知善惜福，展期自除夕（2月9日）晚上9時至3月10日晚上11時，歡迎民眾年節期間一起來賞燈，上香祈福。