　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

▲台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲、立委陳亭妃等人，除夕夜特別出席啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲、立委陳亭妃等人，除夕夜特別出席啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應2024「台南400」、「府城行春」及「2024台灣燈會埕南燈區－枋溪合境」活動，台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲9日除夕夜特別出席啟燈儀式，立委陳亭妃、台南市議會議長邱莉莉、議員蔡宗豪、沈震東、陳怡珍皆到場共襄盛舉。

▲台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲、立委陳亭妃等人，除夕夜特別出席啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，今年是台南400，各項精彩活動已陸續登場，台灣燈會安平燈區已經開展，高鐵燈區即將在2月24日啟燈。此外，在市區也有一系列燈會，歡迎民眾來到埕南燈區慢遊賞燈祈願，探索在地深厚的文化底蘊。

▲台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲、立委陳亭妃等人，除夕夜特別出席啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣府城隍廟主委郭榮哲說明，這是廟方首次以「珠璣天算」參與府城燈會盛事，台灣府城隍廟為埕南燈區「枋溪合境」的首站，主燈靈感來自廟內城隍爺撥算善惡的「大算盤」及發人深省的警語，此次主燈設計以算珠轉化為珠燈藉以點化人心，也結合廟內勸世警語的鏡像文字，傳遞知善惜福，展期自除夕（2月9日）晚上9時至3月10日晚上11時，歡迎民眾年節期間一起來賞燈，上香祈福。

▲台南市中西區公所與台灣府城隍廟共同辦理融合傳統與現代的「珠璣天算」主題燈會，市長黃偉哲、立委陳亭妃等人，除夕夜特別出席啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」
快訊／除夕夜兇殺命案！　男遭刺殺慘死
快訊／新港奉天宮搶頭香超激烈！男大生幸運奪第一
快訊／白沙屯媽祖「四季籤」揭曉　ETtoday祝讀者錢錢龍總
他看紅白急喊「快打給黃偉晉叫他別吃地瓜球」！釣出本尊回應
劉謙隔5年重回春晚！「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜
大年初一3招開運　零成本迎好運
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮　祈求國運昌隆台南市政順利

新港奉天宮搶頭香超激烈！1、2名爐前失足飲恨　男大生幸運奪第一

快訊／白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　稻籤抽19次才出爐

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

台南安平燈區首週參觀破100萬人次　黃偉哲歡迎大家來台南走春

萌炸！12米高黑色恐龍登陸高雄港　親子族走春放電超好拍

歡慶新年吉龍舞春　新北觀光工廠祭出超值好康

新北YouBike過年不打烊　共享汽機車春節租借有優惠

過年前1周新北垃圾增5成　清潔隊除夕清運3436公噸

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮　祈求國運昌隆台南市政順利

新港奉天宮搶頭香超激烈！1、2名爐前失足飲恨　男大生幸運奪第一

快訊／白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　稻籤抽19次才出爐

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

台南安平燈區首週參觀破100萬人次　黃偉哲歡迎大家來台南走春

萌炸！12米高黑色恐龍登陸高雄港　親子族走春放電超好拍

歡慶新年吉龍舞春　新北觀光工廠祭出超值好康

新北YouBike過年不打烊　共享汽機車春節租借有優惠

過年前1周新北垃圾增5成　清潔隊除夕清運3436公噸

快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮　祈求國運昌隆台南市政順利

快訊／台南燒烤店除夕驚傳殺人　男子遭刺胸傷重不治

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

新港奉天宮搶頭香超激烈！1、2名爐前失足飲恨　男大生幸運奪第一

快訊／白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　稻籤抽19次才出爐

搭機還在低頭追劇？TikTok爆紅小訣竅　「嘔吐袋」讓你解放雙手

盤點NBA近三屆龍年選秀！千禧年「野獸狀元」領軍卻沒巨星

劉謙隔5年重回春晚！10分鐘魔術秀「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜

北韓若0.001毫米領土遭侵犯　金正恩：將使用超強力量殲滅南韓

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

岳父穿黃色雨衣到後山　女婿急尋

即／白沙屯媽祖「四季籤」除夕夜出爐

小年夜黃偉哲與打火兄弟圍爐

高雄輕軌成圓「生意漲3成」餐廳推新菜色

台南鹽水區清湶路傳住宅火警救出2男

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次

賴清德、童子瑋春節慰勉執勤警員

東港好鎮春節年街活動登場　警籲配合交通管制

免費走春景點！12米高黑色恐龍登陸高雄港

台南安平燈區突破100萬人次黃偉哲歡迎台南走春

台中福德祠超酷　外掛警察局、藏鋼彈關帝爺

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　警火速帶回

更多熱門

相關新聞

台南安平燈區突破100萬人次黃偉哲歡迎台南走春

台南安平燈區突破100萬人次黃偉哲歡迎台南走春

2024台灣燈會安平燈區2月3日率先啟燈，迎接春節連假期間至台南行春的民眾，截至8日晚間已累積突破100萬參觀人次，台南市長黃偉哲表示，從大年初一到初四，連續4天還有無人機及雷射燈光秀空中展演，元宵節後，還有台灣國際蘭展也將展開，歡迎大家春節年假一起來台南走春。

小池百合子訪台　駁陸批評：城市外交重要

小池百合子訪台　駁陸批評：城市外交重要

台中除夕連2起火警　知名麵店付之一炬

台中除夕連2起火警　知名麵店付之一炬

即／獨居婦煮年夜飯　氣爆雙手灼傷

即／獨居婦煮年夜飯　氣爆雙手灼傷

撞擊瞬間畫面曝！保時捷衝撞14輛車騎上車頂

撞擊瞬間畫面曝！保時捷衝撞14輛車騎上車頂

關鍵字：

台灣府城隍廟珠璣天算燈會除夕啟燈黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

春晚名單6台灣藝人公開！

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面