陸百座城市二手房價連跌21個月　各地屋主「以價換量」

▲廣州夜景 。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸房市仍低迷，近日發布的《百城價格指數報告》顯示，二手房價格下跌城市已連續8個月超90城，價格已連續21個月按月下跌，1月平均價格為1萬5230元（人民幣，下同）/平方公尺，按月下跌0.56%。

大陸第三方研究機構中指研究院日前發布的《百城價格指數報告》顯示，今年1月百城新建住宅價格按月繼續上漲；不過，二手房市場仍維持下行態勢，各地屋主「以價換量」現象較為明顯，二手房市場價格目前已連續21個月環比下跌。

報告指出，1月百城新建住宅平均價格為1萬6244元/平方公尺，按月上漲0.15%，按年上漲0.43%；二手住宅平均價格為1萬5230元/平方公尺，按月下跌0.56%，跌幅較2023年12月擴大0.01個百分點，已連續21個月按月下跌，年跌幅擴大至3.96%。

從房價漲跌城市數量看，根據中國房地產指數系統百城價格指數，今年1月百城新建住宅價格按月下跌城市數量為33個。二手房方面，除海南三亞小幅上漲外，其餘99個城市按月均下跌，二手房價格下跌城市已連續8個月超90城。

談及未來，中指研究院認為，大陸樓市寬松政策或持續落地，助力房地產市場企穩恢復。

中指研究院具體闡述道，需求端方面，降低購房門檻和成本仍是政策聚焦點，繼廣州、上海放鬆限購政策後，其餘一線城市也有望優化相關政策，促進改善型購房需求釋放，二線城市或將全面取消住房限購；供給端方面，城市房地產融資協調機制的建立及經營性物業貸款的發放，將改善房企融資環境。