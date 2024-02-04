陸房市復甦有得等！　「消化」過剩房屋至少需5年

▲大陸房地產陷入寒冬。（資料圖／達志影像／美聯社）

文 ／中央社

中國房地產泡沫破裂以來，房屋銷售萎靡不振，市場上的房屋庫存暴增，專家認為，現存的房屋和在建的房屋可能需要5到10年才能消化。

日經亞洲3日報導，中國房地產業銷售疲軟導致市場房屋庫存大量增加，市場要加以消化可能需要至少5年的時間；另據美國之音，美國財經電視頻道CNBC則引述經濟學家說，這個消化期可能會超過10年。

日經亞洲報導，隨著房屋過剩問題日益嚴重，中國幾乎所有城市的房價都在下滑，中國大型房企碧桂園四川南充市的一名銷售人員說，「這套110平米（約33坪）的公寓現在只需（人民幣）62萬元，比原價削減了22%。你如果有興趣，價錢我們還可以再砍點」。

日經另引述中國網上一則貼文說，遼寧瀋陽一戶房屋目前每平方公尺8300元，減價3000元。

由於房市庫存嚴重飽和，中國各開發商或屋主都在競相減價叫賣各自的房產。日經指出，計算過剩房屋是用新建房屋面積減去銷售房屋的面積，去年底，中國過剩房屋面積接近50億平方公尺。

若依一家3口100平方公尺計算，中國目前過剩的房屋面積可供1.5億人或5000萬個家庭居住。

中國監管部門2020年開始對房地產行業實施去杠桿和消除債務風險的新措施後，房地產業蓋房子熱潮就開始冷卻；但由於銷售不暢，房屋庫存數量持續增加，2023年全年住宅銷售面積為9.4億平方公尺，比2021年15.6億平方公尺的高峰暴跌約40%。

2020年，30多歲具有首次購房能力的中國民眾有2.2億，但這個群體預計到2035年會減至1.6億以下。哈佛大學經濟系教授羅格夫（Kenneth Rogoff）等專家的研究顯示，2035年之前，中國城市新屋開工率每年都會以3%的速度下滑。

此外，中國人擴大和改善住房面積的需求也趨於飽和。1978年中國改革開放起步時，人均住房面積只有8平方公尺。過去40多年中，隨著收入和生活水準的提高，中國人興起「換大房、改善生活質量」，但這個潮流目前已經結束。中國目前人均住房面積已增至40平方公尺，約相當於日本和英國。

CNBC上個月引述思睿集團（GROW Investment Group）首席經濟學家洪灝表示，中國房地產市場正面臨長期的修正，市場目前過剩房源可能需時逾10年才能消化。

洪灝說，「如果你看看庫存過剩的情況，按照目前的銷售速度，大約需要兩年時間消化目前市場上的庫存」。

洪灝說，「但是如果你看看目前在建的房屋，我們有600萬平方米的新房在建。按照這個銷售速度，有可能需要超過十年時間才能將所有這些在建的房屋消化掉。所以，總而言之，我們要說的是市場修正可能要持續很多年」。