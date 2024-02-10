陸第一批房產「白名單」出爐　業者：有助緩解資金壓力

▲大陸官方出手拯救房地產業。（資料圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著大陸各地房地產融資協調機制落地，第一批房地產項目「白名單」出爐，包括中國奧園、雅居樂、金科等。據悉，進入「白名單」的項目可以獲得融資支持，但不代表一定能拿到資金。業界認為，此舉可令項目開發運營的資金壓力得到進一步緩解。

據《澎湃新聞》報導，上述「白名單 」是指房企融資協調機制，根據房地產項目的開發建設情況及項目開發企業資質、信用、財務等情況篩選確定支持對象，提出可以給予融資支持的房地產項目名單；金融機構評估後，根據其實際情況滿足合理融資需求或予以其他支持。

大陸一名房企人士表示，在項目進入白名單後，隨著新的融資到賬，項目開發運營的資金壓力將得到進一步緩解，有助於進一步保障項目的開發運營。

但需要注意的是，項目進入「白名單」並不代表一定能拿到融資，「白名單」只是推送名單，最終的決定權在金融機構。

具體來看，大陸知名房地產企業金科股份，截至5日，共有53個項目入圍「白名單」，包括重慶、河南、山東等地均有落地；融創已有超過90個項目入圍，包括北京、天津、成都等20個城市。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，此次的融資支持對象從「房企」轉向「項目」，是房地產「白名單」落地的可行管道；房地產項目只要能夠做到產權清晰，資金封閉運轉，就可以保障金融機構的債權，「這樣就能消除金融機構和房地產企業之間的信息（資訊）不對稱。」

據克而瑞統計，截至1月底，已有26個省份170個城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了第一批房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及房地產項目3218個。商業銀行接到名單後，按規程審查項目，已向27個城市83個項目發放貸款共178.6億元。

克而瑞認為，近期房地產融資協調機制等各項融資支持政策，落腳點都在房地產供給一側。對於房企而言，當務之急仍是把握好當前政策利好的窗口期，調整企業營銷策略，加快項目去化。