南美洲「海上墳場」歷史上沉掉500多船　被封全球海況最惡劣航道

▲合恩角被稱是「世界上海況最惡劣的航道」，歷史上曾有500多艘船隻在此沉沒。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

地球上有許多地方環境非常惡劣，連通過都可能賠上性命。南美洲最南端、位於智利境內的合恩角，它的附近海域就被稱為是「世界上海況最惡劣的航道」，歷史上曾有500多艘船隻在此沉沒、超過2萬人葬身海底。

合恩角位在南美洲國家智利合恩島上的陡峭岬角，位在南美洲的最南端，歐洲探險家為威廉．斯考滕1616年成為第一個成功通過合恩角到達太平洋的歐洲人，並以他的家鄉命名此地。

合恩角是世界5大海角之一，其他分別是好望角、露紋角、塔斯馬尼亞東南角、斯地沃爾特西南角，在南極大陸尚未被發現之前，被看作是世界陸地的最南端，如今隔著德瑞克海峽與南極相望。

合恩角地處南緯55度，終年盛吹強烈的西風，加上南極環流（西風環流、西風漂流）影響，導致附近海域整年強風大浪不斷，歷史上曾有500多艘船隻在此沉沒、超過2萬人在此葬身海底，亦有著「海上墳場」之稱。

南北緯40度至60度屬於行星風系的西風帶，受強大的西風推動，海水自西向東連續不斷的流動而形成的洋流，而在南半球由於沒有大陸的阻擋，導致洋流橫穿太平洋、大西洋和印度洋的南部，形成環流性質，稱爲南極環流。