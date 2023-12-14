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抗寒洗熱水澡注意保命！使用熱水器遵守「5要」　2習慣最危險

▲▼使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，應保持室內空氣流通，留意有無一氧化碳中毒症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，應保持室內空氣流通，留意有無一氧化碳中毒症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依據中央氣象局報導，本週六、日起大陸冷氣團來襲，天氣逐漸轉冷，花東地區溫度將下探至攝氏12度到14度左右。花蓮縣消防局提醒除了要做好保暖工作，更重要的是在使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，應保持室內空氣流通，留意有無一氧化碳中毒症狀。

▲▼使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，應保持室內空氣流通，留意有無一氧化碳中毒症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局指出，若要遠離隱形殺手「一氧化碳」，在安裝熱水器時需做對五件事（五要）：
1、 要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。
2、 要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式(RF式)熱水器應裝置於室外通風良好處所；如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式(FE式)熱水器或密閉強制供排氣式(FF式)熱水器。
3、 要安全安裝：由合格承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。
4、 要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。
5、 要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

▲▼使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，應保持室內空氣流通，留意有無一氧化碳中毒症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
花蓮縣消防局表示，依據過去燃氣熱水器造成一氧化碳中毒的案例分析，氣溫驟降時，大家常習慣將窗戶緊閉，並拉長洗熱水澡的時間，或是於熱水器旁晾晒衣物導致通風不良，這些是造成一氧化碳中毒案例最多的樣態。若有上述情形，可怕的隱形殺手「一氧化碳」便可能趁虛而入，其與血紅素的結合力是氧氣的200倍左右，容易取代氧氣與血紅素結合，無色、無味的特性使民眾不易查覺，往往身體缺氧中毒了而不自知。

▲▼使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，應保持室內空氣流通，留意有無一氧化碳中毒症狀。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲花蓮消防局宣導使用抗寒設備時應注意安全防範一氧化碳中毒。

消防局同時強調，使用電暖器，要特別注意此類電器產品的使用安全，切勿靠近棉被或毛巾等可燃物，也不要用來烘乾衣物，騰出周遭空間避免接觸室內物品後燃燒引起火災。

消防局提醒，如果發現家人或朋友有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳之燃氣熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求助。另依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直至救護車趕往現場。
 

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